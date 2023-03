Visite à Paris: Voici pourquoi Talon était chez Macron

Vues : 13

Lors de la visite de Macron à Cotonou

A peine de retour de sa récente tournée africaine, le président Français Emmanuel Macron a reçu en début de semaine à l’Elysée le chef de l’Etat du Bénin, Patrice Talon en séjour à Paris depuis quelques jours. Une visite pour le moins surprenante, parce que non annoncée par des voies diplomatiques habituelles. Les échanges entre les deux hommes, loin des solennités officielles requises, se sont déroulés autour d’un déjeuner de travail le mardi 7 mars dernier. Selon des sources proches du palais de la Marina, la visite d’Emmanuel Macron au Bénin courant juillet 2022 au Bénin et ses retombées n’ont pas été occultées à cette occasion. On se rappelle que lors de la visite du président français à Cotonou, les deux présidents ont entre autres, parlé du soutien à la formation professionnelle, du renforcement des liens économiques, des projets de coopération culturelle. A l’époque, Patrice Talon avait également sollicité le soutien de la France aux Forces armées béninoises en termes d’équipement pour la lutte contre le terrorisme surtout que le Bénin connaît des attaques de groupes armés dans sa partie septentrionale depuis fin 2021. « Sur le plan sécuritaire, nous serons au rendez-vous. Pickup, déminages, gilets pare-balles, casques de vision nocturne seront livrés incessamment. Pour les drones, nous allons avancer pour répondre à votre demande », avait déclaré également Emmanuel Macron à Cotonou. En se rencontrant de nouveau, les deux hommes ont sans doute fait le point des engagements pris de part et d’autres à Cotonou.

Alban Tchalla