Santé et tradition: Au lieu du jeûne de viande en carême, le pape François propose 15 actes de charité simples

• Jeûne de mots et remplis-toi de silence et d’écouter les autres

• Jeûne de tristesses et d’amertume et remplissez-vous de joie dans le cœur

• Jeûne de pessimisme et remplis-toi d’espoir et d’optimisme

• Jeûne de colère et remplissez-vous de mansuétude et de patience

You cannot copy content of this page