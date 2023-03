JIF 2023: Claudine Prudencio encourage les femmes à s’engager dans le digital

Vues : 2

La présidente de l’Institut National de la Femme (Inf), Claudine Prudencio, invite les femmes à plus d’engagement dans le secteur numérique. Elle l’a fait savoir à travers un message qu’elle leur a adressé dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme le mercredi 08 mars dernier.

D’entrée, elle a rendu un hommage et a félicité toutes ces femmes qui osent s’aventurer dans le secteur du numérique. « S’il est vrai que le monde du digital n’échappe pas à la triste réalité des déséquilibres et écarts que l’on constate entre la présence des hommes et celle des femmes dans certains secteurs d’activités, il est une évidence que dans notre cher pays le Bénin, plusieurs femmes s’affirment et s’efforcent de relever la tête dans l’écosystème numérique béninois. Du développement web au community management en passant par l’administration des systèmes et réseaux, la cyber sécurité et le web-entreprenariat, elles ne sont pas nombreuses mais pas inexistante », a-t-elle reconnu. Dans son message, elle a souhaité que les femmes s’activent dans le secteur du numérique. Selon elle, c’est d’ailleurs ce qui a motivé le gouvernement du Président Patrice Talon à réaliser dans les lycées d’excellence de jeunes filles, le projet des salles numériques qui va accroître dans le futur, l’intérêt des bénéficiaires pour le digital. « Pour ce qui est de l’école du numérique mis en place par le gouvernement béninois, notre souhait est que les parents encouragent les filles à s’y inscrire massivement afin de réduire voire éliminer dans les prochaines années, les inégalités entre les sexes en matière d’invention et de technologie dans le monde digital », a ajouté la Présidente de l’Inf, Claudine Prudencio. Elle a, pour finir, invité les femmes à s’armer de courage pour évoluer dans un monde dominé par les hommes. « Mes chers sœurs bloggeuses, influenceuses, web activistes, aucune recherche de visibilité encore moins d’audience sur les médias digitaux pour quelque finalité que ce soit ne devrait sous aucun prétexte vous faire prendre des risques susceptibles de vous éloigner non seulement des valeurs qu’incarne la femme africaine mais aussi de remettre en cause votre dignité et votre honorabilité », a-t-elle fait savoir.