JIF 2023: Bio Tchané invite les filles à embrasser les filières de la technologie

A l’occasion de la journée du 8 mars dédiée à la célébrationdes droits de la femme, le ministre d’État chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané s’est adressé à la gente féminine. Tout en souhaitant une très belle célébration, le ministre d’Etat encourage les filles à faire carrière dans le domaine des sciences, de la technologie, de l´ingénierie et des mathématiques.

« En ce jour où la communauté internationale célèbre les droits de la femme, je salue les efforts accomplis par les femmes et les filles de tous les horizons et en particulier celles du Bénin pour leur contribution au développement de leur nation ». C’est en ces termes que le ministre Abdoulaye Bio Tchané s’est adressé aux femmes à l’occasion de l’édition 2023 de la journée internationale des droits des femmes. Même s’il mesure les nombreux obstacles auxquels elles font face, en ce qui concerne les inégalités, les marginalisations et les violences de tous genres, l’autorité ministérielle pense que le thème de cette année interpelle tous les acteurs. Ce thème, a-t-il écrit, met en avant garde le rôle crucial de la technologie et de l´innovation dans l’avancement de l’égalité du genre. Car, selon Abdoulaye Bio Tchané, la technologie permet d´une part, d’élargir l’accès des femmes et des filles à l’éducation et d’autre part, de leur ouvrir de nouvelles perspectives. Cependant, le constat est qu´aujourd’hui, les femmes sont faiblement représentées parmi les personnes travaillant dans le domaine des sciences, de la technologie, de l´ingénierie et des mathématiques. « Cela crée une discrimination dès le départ dans ces secteurs », déplore-t-il. Raison pour laquelle, il est nécessaire, à en croire le ministre, que les acteurs concernés corrigent ce déficit en aidant les filles à embrasser les filières relatives aux nouvelles technologies. « Je félicite toutes celles qui contribuent au développement de ce secteur et encourage les plus jeunes à œuvrer pour un monde plus égalitaire. Ensemble œuvrons pour bâtir un monde plus inclusif, plus juste et plus prospère pour le bien-être des filles, des garçons, des femmes et des hommes », a-t-il fait savoir.

Alban Tchalla