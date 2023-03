Diplomatie Bénin/Niger: Talon reçoit son homologue Mohamed Bazoum lundi  

Vues : 2

Le président du Niger Mohamed Bazoum effectue une visite de travail à Cotonou le lundi 13 mars 2023. Selon Peace FM, il va rencontrer le Chef de l’Etat, Patrice Talon avec qui plusieurs sujets d’actualité de la sous-région seront discutés. Les points au menu de leurs échanges ne sont pas encore dévoilés au public, mais les deux personnalités pourraient échanger autour des stratégies de lutte contre le terrorisme, qui sévit dans la sous-région. Rappelons aussi qu’à l’occasion du sommet USA-Afrique tenu en décembre 2022 à Washington, les deux présidents ont procédé à la signature officielle du 1er Compact Régional. Le Compact Régional Niger-Bénin s’élève à 504 millions de dollars et sera principalement axé sur les infrastructures routières et des investissements importants dans les secteurs de l’agriculture, de l’irrigation et de l’énergie. Le 2ème aspect de ce Compact Régional Niger-Bénin concerne les réformes institutionnelles, qui seront mises en œuvre afin d’accroître les flux commerciaux et les échanges entre les deux pays.

Alban Tchalla