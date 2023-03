Audience au palais des gouverneurs : Vlavonou  félicité par ses homologues de la Turquie et du Maroc

Vues : 2

Le Président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbèhounou Vlavonou a reçu l’un après l’autre dans la matinée du mercredi 8 mars 2023, l’Ambassadeur de la République de Turquie près le Bénin, Mesut KOC et l’Ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin, Rachid RGUIBI. Les deux diplomates ont fait le déplacement du palais des gouverneurs pour transmettre des lettres de félicitations des Présidents de leur parlement respectif au Président du parlement béninois suite à sa réélection le dimanche 12 février 2023 pour un nouveau mandat, mais cette fois-ci de trois ans. Les hôtes du Président Vlavonou ont également profité de leur visite pour évoquer des questions de coopération avec leurs pays respectifs. A la fin de l’audience, ils se sont confiés à la presse parlementaire. Lisez plutôt.

“…J’ai rendu une visite à son excellence le Président de l’Assemblée nationale du Bénin pour lui transmettre une lettre de félicitations à l’occasion de sa réélection à la tête du parlement béninois. C’est une lettre de félicitations du Président du parlement Turque. C’était également une occasion pour nous d’échanger sur les sujets de coopération entre les deux parlements frères. Le Président de l’Assemblée nationale a aussi exprimé ses bons sentiments à l’endroit de notre pays la Turquie. J’en ai profité pour parler avec lui des sujets importants qui concernent notre pays…”, a confié Mesut KOC, Ambassadeur de la République de Turquie près le Bénin.

En ce qui concerne Rachid RGUIBI, Ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin, il a insisté sur la nécessité de travailler pour une coopération plus fructueuse à l’image de la qualité des relations qui lient le Maroc au Bénin : “…J’ai eu l’honneur et le plaisir d’être reçu par son excellence M. Vlavonou, président de l’Assemblée nationale pour lui présenter les félicitations du Royaume du Maroc et du corps diplomatique après sa réélection à la tête de l’Assemblée nationale et pour lui dire tout ce que nous pensons de la qualité des élections, des circonstances dans lesquelles se sont déroulées les élections législatives dernières. Ça a été une occasion aussi de lui remettre une lettre de son homologue, son excellence Rachid Talbi El Alami, président de l’Assemblée nationale qui lui a adressé une lettre de félicitations à l’occasion de sa réélection à la tête de l’Assemblée nationale. Aussi ce fut une occasion de lui remettre la liste de la délégation marocaine qui est le groupe parlementaire d’amitié Maroc- Bénin en attendant que les instances du Bénin puissent constituer les députés béninois membres. Comme vous le savez, nous travaillons d’arrache-pied ensemble, en concert total au sein des instances régionales, l’Union des Parlements africains pour qu’au niveau de l’Union internationale des Parlements, il y ait une coopération fructueuse à l’image de la qualité des relations qui lient le Bénin et le Maroc et sur lesquelles insistent sa Majesté Mohammed VI et le président Patrice Talon…” .

Fidèle Kènou