Primes supplémentaires aux députés de la 8ème législature: Nadine Okoumassoun saisit la Cour constitutionnelle

C’est fort de cette autorité conférée à nos élus de la neuvième Législature, que l’honorable Ahossi Basile du parti Les démocrates a eu la hardiesse de demander au Président de l’Assemblée nationale, le sieur Louis Vlavonou de lui permettre de prendre connaissance du document ayant consacré cet accord de prorogation des indemnités aux législateurs de la précédente Législature. Ceci pour comprendre non seulement des tenants et aboutissants de ce document, mais aussi et surtout pour pouvoir rendre compte aux Béninois qui n’ont de cesse que de se questionner sur le bien-fondé de cet acte.

You cannot copy content of this page