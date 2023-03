Médias: Radio Bénin célèbre ses 70 ans d’existence

Vues : 8

L’une des chaînes de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB), Radio Bénin fête soixante-dix (70) ans d’existence. Les festivités entrant dans le cadre de ladite célébration, ont été lancées le lundi 06 mars 2023 à Cotonou.

7 mars 1953-7 mars 2023, cela fait exactement 70 ans que Radio Bénin émet au Bénin. Autrefois dénommée Radio Cotonou, cette radio a traversé le temps depuis sa première diffusion et a connu plusieurs dénominations comme : Radio Dahomey, la Voix du progrès, la Voix de la Révolution et aujourd’hui Radio Bénin. A l’occasion de la célébration de ses soixante-dix (70) ans d’existence, plusieurs activités sont programmées. C’est le Directeur Général de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin Jean-Philippe Erick ABRAHAM accompagné des membres du comité de Direction, qui a donné le top de la célébration des 70 ans. A cet effet, le « Village des 70 ans » est ouvert au public jusqu’au vendredi prochain sur l’esplanade de la place du Souvenir à Cotonou. Ce village abrite les régies et studios de délocalisation de la chaîne. Un musée dans lequel sont exposés des anciens matériels de radiodiffusion et des stands animés par plusieurs partenaires comme la LNB, la SOBEBRA, la Poste du Bénin. Une conférence publique avec plusieurs panels sur des thématiques comme ‘’la radio face aux défis du numérique’’, ‘’la radio, un outil clé pour l’éducation à la citoyenneté et un vecteur de changement pour une gouvernance responsable’’, ‘’la radio de demain s’invente aujourd’hui’’ s’est déroulée ce mardi 7 mars 2023. Au cours de cette célébration, il est également prévu un match de football de gala le jeudi 09 mars 2023 puis un géant concert de musique à la plage de fidjrossè animé par de nombreux artistes de plusieurs générations pour clôturer les festivités le vendredi 10 mars 2023.

Alban Tchalla