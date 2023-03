Justin HOUESSOU SONON, président de l’Union des Garagistes Professionnels du Bénin : « Les diesels d’aujourd’hui brûlent même plus que les moteurs à essence »

Vues : 14

Spécialiste des moteurs diesel, Justin Houessou Sonon nous explique que le gasoil porté à une pression très élevée peut se transformer en gaz dans les véhicules. De ce fait, il est hautement inflammable et peut réduire en cendre n’importe quel bus en cas d’incendie.

L’Evénement Précis : Est-ce que le gasoil peut entrainer l’incendie d’un bus, comme on l’a vu avec le bus de Baobab Express le 29 janvier dernier ?

Justin Houessou Sonon : Tout comme les moteurs à essence, les véhicules diesel aussi peuvent brûler. Les diesels d’aujourd’hui peuvent brûler même plus que les moteurs à essence. Actuellement, les bus qui sont en circulation sont des bus de nouvelle génération. Ce sont des bus diesel mais équipés du système common rail. Le système common rail communément appelé système diesel à rampes communes, est un système diesel mais typiquement électronique, contrairement au système diesel classique dont l’explosion se fait sur la base du débit de gasoil en contact avec l’air comprimé à 700°C. ici, c’est le gasoil qui est transformé en gaz.

Comment le gasoil se transforme-t-il en gaz ?

Tout comme l’essence et l’huile à moteur, le gasoil est un produit dérivé du pétrole. Et sur les systèmes common rail, avant que le calculateur ne pilote les injecteurs, il faut une pression constante de 200 bars dans la rampe commune. Et lorsque le capteur rampe constate que la pression qui est dans la rampe est de 200 bars, c’est en ce moment que le capteur rampe informe le calculateur, unité centrale de gestion du moteur, qui ordonne en ce moment le pilotage des injecteurs. Et c’est en ce moment que les injecteurs débitent du gasoil pour favoriser le démarrage du moteur. Une fois que le moteur est démarré et mis en charge, la pression dans les circuits d’alimentation part des 200 bars jusqu’à 2000 bars. Le gasoil qui est monté en pression jusqu’à 2000 bars se transforme en gaz. Lorsque le gaz prend feu et qu’il y a incendie, cet incendie est plus dangereux que celui des moteurs à essence. Quand le diesel est en marche, le gasoil monte en pression jusqu’à 2000 bars. Donc la probabilité pour que le gasoil se transforme en gaz est très forte.

A quelle occasion y a-t-il incendie sur les moteurs common rail?

Les gens disent que le bus dont le moteur est derrière ne peut pas prendre feu au milieu ou devant. Il faut savoir qu’habituellement le réservoir est installé entre sept à huit mètres du moteur. Or, dans ce réservoir, il y a une pompe de gavage qui envoie du gasoil vers la pompe haute pression qui est sur le moteur. Or, la pompe de gavage est dans le réservoir et est alimentée de la même façon qu’une pompe à essence des véhicules à essence. La pompe de gavage est alimentée. Lorsqu’il y a un court-circuit au niveau de cette pompe, le gasoil peut prendre feu au niveau du réservoir. Et lorsque le gasoil prend feu au niveau du réservoir alors que le circuit d’alimentation est monté en pression de 200 à 2000 bars, le gasoil qui est dans le circuit s’est déjà transformé en gaz. S’il y a feu, ça peut prendre feu du milieu ou du devant de la voiture. L’incident de Dassa n’est pas le premier du genre. Courant novembre 2022, il y a eu un incident similaire qui s’est passé sur le tronçon Azovè-Abomey et le car a brûlé complètement. C’est parce qu’il n’y avait pas eu de perte en vies humaines dans ce cas-là que les gens n’ont pas pris connaissance de ça. Mais ce car qui a pris feu sur le tronçon Azovè-Abomey a brûlé de la même façon que le car de Dassa.

Est-ce que les constructeurs avertissent les conducteurs et les mécaniciens sur ce phénomène ?

La recommandation du constructeur par rapport à l’entretien de ces moteurs est claire là-dessus. Il y a beaucoup de précautions qu’on doit prendre. Il y a deux incidents que cause ce moteur équipé de système common rail. Lorsqu’il y a un grain de sable qui bloque le beck injecteur, la probabilité que le moteur explose est très forte. Parce que le moteur au second temps où l’air comprimé est porté à 700 °C, lorsque le gasoil monté en pression de 2000 bars rentre dans ce système, le moteur explose. Pire, il est déconseillé de démonter n’importe comment les tuyaux de conduites de gasoil au niveau des injecteurs. On ne doit pas les démonter comme on démonte les tuyaux des injecteurs classiques. La recommandation du constructeur, c’est qu’à chaque démontage de ces tuyaux, on doit les remplacer. Si les mécaniciens dieselistes qui réparent ces bus n’ont aucune notion de ces recommandations des constructeurs et vont démonter les tuyaux, si les tuyaux ne sont pas bien fermés et qu’il y a fuite de gasoil, quand le système monte en pression, en contact avec l’échappement qui est très chaud, le moteur peut prendre feu. Nos formateurs nous parlent toujours de ces phénomènes.

Propos recueillis par Olivier ALLOCHEME