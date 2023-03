José Didier Tonato au sujet de la réglementation du bruit: « C’est un encadrement responsable et intelligent »

Vues : 53

Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, a expliqué la volonté du gouvernement d’appliquer le décret n° 2001-294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin. Il était reçu en émission spéciale sur la télévision Ortb.

Ce que pense le ministre : Ce qui a motivé le gouvernement, à en croire le ministre José Tonato, c’est que la pollution sonore est un problème de santé publique. Puisque, dit-il, un cadre de vie sain, c’est aussi la paix. Les populations doivent pouvoir y vivre en toute tranquillité. « Ce décret a été pris pour montrer la volonté du gouvernement sur la question de la pollution sonore et pour gérer plus efficacement la question du bruit dans nos agglomérations », a-t-il fait savoir. L’autorité ministérielle appelle les populations à plus de civisme en respectant cette décision. Car, dit-il, ce n’est pas des chiffres qui ont été inventés. C’est des normes internationales pour que les gens soient en bonne santé. « Nous allons nous organiser pour que la loi soit appliquée. Nous allons préparer la répression et d’ici 1 an, nous allons nous rendre compte que c’est d’intérêt public», a-t-il rassuré. Dans ses explications, le ministre Tonato souhaite que toutes les villes se dotent de police environnement. « C’est un encadrement responsable et intelligent. Nous allons faire en sorte de mettre fin à la pagaille », confie-t-il.

Entre les lignes : Il faut dire que le ministre était sur cette émission avec le Directeur général de l’agence béninoise pour l’environnement (ABE), François Corneille Kedowide, Rosaire Attolou, Directeur département Atlantique-Littoral du cadre de vie et le Commissaire Fréjus Hounsou, Chef de la Brigade de protection du Littoral et des plages.

Que disent-ils : Selon le Commissaire Fréjus Hounsou, 6378 plaintes ont été reçues ces deux dernières années pour nuisance sonore. C’est pourquoi ce décret est venu à point nommé pour régler un certain nombre des choses. Il a rassuré la disponibilité de la police républicaine à accompagner la mise en application de ce décret. « On a beaucoup fait de sensibilisation », a réagi le Directeur général de l’agence béninoise pour l’environnement (ABE), François Corneille Kedowide. Il propose pour sa part, que les promoteurs aient des instruments pour mesurer le bruit. « Depuis une dizaine d’années, c’est la pollution sonore qui vient en tête de toutes les infractions environnementales. En dehors des impacts sur la santé, il y a des conflits sociaux que cela génère», a déclaré Rosaire Attolou, Directeur département Atlantique-Littoral du cadre de vie. Il faut noter que selon les textes, le niveau de bruit émis de jour comme de nuit, ne peut excéder 60 dB.

Alban Tchalla