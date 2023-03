En prélude au démarrage de cette opération « Zéro moto non immatriculée en circulation en République du Bénin », le Directeur général de l’Agence Nationale de Transport Terrestre (ANaTT ), Richard Dada invite tous les usagers ayant déposé des dossiers d’immatriculation de véhicules à deux roues, tricycles et quadricycles à moteur à se rapprocher des annexes départementales de dépôt pour le retrait de leurs cartes grises et la fixation des plaques minéralogiques. Selon le communiqué du DG ANaTT, Richard Dada, les personnes concernées peuvent se présenter sur les lieux à partir de la réception du présent communiqué.

