Signature de partenariat: 100% d’accès à l’eau potable en milieu rural d’ici 2024

Photo de famille au terme de la cérémonie

Les populations en milieu rural peuvent désormais se réjouir d’avoir de l’eau potable. Le mercredi 01 mars 2023, des procès-verbaux de prise en charge du service affermé ont été signés entre l’Agence Nationale pour l’Approvisionnement en Eau potable en Milieu Rural et les opérateurs régionaux à savoir la SBA des Eaux et Omilayé. Cette cérémonie a connu la présence du Ministre de l’Eau et des Mines Samou Seïdou Adambi et de plusieurs autres acteurs clés de la chaîne. Selon le directeur général de l’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural, Sylvain Migan, la signature des procès-verbaux de prise en charge du service affermé pour les 10 prochaines années marque l’effectivité de la prestation de service. «Nous allons essayer de faire brancher les ménages à un rythme accéléré de façon à ce que la pénibilité de l’accès à l’eau potable soit quelque chose que nous conjuguerons au passé et que nos mamans et nos filles cessent progressivement de porter de l’eau sur la tête avec la corvée de chaque jour», a-t-il affirmé. Le Directeur Général de la SBA des Eaux, Mohamed Fathallah, et celui de la société Omilayé, Dominique Da Cruz, ont tour à tour pris l’engagement d’œuvrer efficacement pour la réussite de la mission. Une mission dont le démarrage rassure déjà le ministre de l’Eau et des Mines, Samou Seïdou Adambi qui compte réaliser le vœu des populations rurales. « Il a fallu attendre aujourd’hui pour que ceux qui sont dans le besoin d’avoir de l’eau potable en milieu rural aient leur abonnement privé dans leurs concessions », a indiqué le ministre avant d’inviter les opérateurs régionaux, la SBA des Eaux et Omilayé à accélérer le processus. «À l’heure où nous sommes, à peu près 70% ou 72% de nos populations peuvent dire qu’ils ont l’eau. Nous devons aller à 100% d’ici 2024. Pour le Gouvernement, c’est 2024. Vous avez tous les moyens. Vous avez 2 ans pour tout finir afin que le Bénin puisse être cité en exemple en Afrique et dans le monde», a insisté Samou Seïdou Adambi.

Assise Agossa