Metting politique de remerciements dans la14ème Circonscription électorale: Les femmes de Copargo célèbrent la victoire du BR, l’He Assan Séibou fortement ovationné

(Le député Seibou Assan fortement remercié pour son leadership éclairé)

Les femmes militantes du Bloc Républicain de la commune de Copargo ont célébré le samedi 04 mars 2023, sous l’impulsion de leur député Seibou Assan, président du groupe parlementaire Bloc Républicain, la victoire de leur parti aux dernières élections législatives. Cette cérémonie s’est déroulée à l’hôtel centre d’accueil de la commune de Copargo où le Sgn Abdoulaye Bio Tchané a décerné son satisfecit aux femmes de Copargo et à leur leader, le député Seibou Assan, pour l’engagement tenu.

Bio Tchané au contact des femmes de Copargo

Au soir du scrutin législatif du 08 janvier 2023, le Bloc Républicain a obtenu de brillants résultats dans tous les arrondissements de la Copargo. C’est le fruit de la promesse faite par les femmes de cette localité sous le leadership éclairé de leur député Seibou Assan président du groupe parlementaire Bloc Républicain à l’Assemblée Nationale. Pour témoigner sa reconnaissante à cette commune qui a fait un résultat fulgurant, le Sgn du BR, Abdoulaye Bio Tchané a rencontré ses femmes à l’occasion d’un meeting politique de remerciements qui a regroupé les structures de base du parti. Il était accompagné des députés Assan Seibou, Alidjanatou Arekpa , Mounifa Tidjani et les élus communaux. Dans une ambiance festive emprunte de convivialité, les femmes de la commune de Copargo se sont retrouvées après leur combat militant pour la victoire du Bloc Républicain. Habillées en t-shirt blanc à l’effigie du cheval blanc cabré, ces femmes ont, au rythme du tam-tams, sillonné toute la ville avant d’accueillir le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané. Dans son discours, Azara Ibrahim, membre du comité d’organisation de cette fête, a remercié le Secrétaire général du national du Bloc Républicain pour son soutien permanent à toutes les femmes de Copargo. « Nous vous sommes reconnaissantes et nous vous avons rassuré la victoire du BR lors de la campagne électorale. C’est désormais chose faite. Et, c’est la preuve que Copargo reste le fief incontournable du Bloc Républicain », a-t-elle déclaré. Représentante des femmes cadres, Koubouratou Adam s’est réjouie de la présence personnelle du Sgn et a témoigné de sa reconnaissance pour ce que le ministre Abdoulaye Bio Tchané fait pour le compte de la commune. Les résultats du BR dans la commune de Copargo sont satisfaisants et historiques a indiqué le chef du parti Bloc Républicain. Et c’est le lieu pour le ministre d’État Bio Tchané de saluer l’implication de ces femmes. « Je suis sincèrement rassuré de votre détermination militante à faire davantage du Bloc Républicain le parti politique le plus respecté de la Donga », a laissé entendre le ministre Bio Tchané. Tour à tour, les députés Assan Seibou, Alidjanatou Arekpa , Mounifa Tidjani ont félicité toutes les délégations de femmes présentes à cette fête. Pour eux, les femmes du Bloc Républicain de Copargo, sont un exemple.

Le député Seibou Assan a particulièrement salué l’investissement personnel du ministre d’État Abdoulaye Bio tchané dans ces résultats et son engagement pour le positionnement des femmes dans le parti et dans tout le Benin. Le député Seibou Assan a demandé aux populations des arrondissements de Copargo de remercier le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané pour sa patience et surtout son leadership qui ont fortement contribué aux résultats des législatives. En prenant la parole à cette circonstance, le chef du parti Bloc Républicain s’est félicité des résultats de la campagne électorale dans la commune de Copargo et a recommandé aux femmes de travailler davantage pour l’hégémonie du parti dans tous les arrondissements et village de la commune de Copargo.

Alban Tchalla