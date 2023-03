De retour au bercail: Rabby Slo fait des révélations sur son périple

Vues : 9

Artiste chanteur béninois Rabby Slo, de son vrai nom, Wilfried Hounwanou, tient prochainement un concert, le 11 mars, à Cotonou. Dans le cadre de ce retour sur scène, l’artiste dont les inspirations appellent à l’espoir, a été reçu sur ‘’La Matinale’’ de la Radio nationale où, il est revenu sur les causes de sa disparition de la scène musicale, son départ et sa vie aux Etats Unis. Rabby Slo, 19 ans après ; que retenir ?

Ce que vous devriez savoir : Il y a des artistes que les mélomanes béninois continuent de porter dans leur cœur. Parmi eux, figure Rabby Slo. Chanteur dans les années 2000, ce jeune béninois prometteur a quitté brusquement le monde du show biz béninois. Plusieurs étaient les raisons avancées ça et là sur ce retrait inattendu. 19 ans après, l’artiste a décidé de revenir. Et pour cela, il prépare un concert qui va avoir lieu le 11 mars prochain. Ce qui donne déjà des envies à ces milliers de Béninois qui ont été bercés par sa musique et aussi aux curieux qui voudraient savoir ce qu’il reste du talent de l’auteur de kôkôkô ou de mahu mahu. Mais avant, il a fait des révélations qui méritent d’être connues. D’abord sur son départ vers les Etats Unis, Rabby Slo a informé qu’il est parti à cause des déceptions subies dans le monde musical et aussi, par désir de se chercher ailleurs. «Mon titre ‘’Mahu mahu’’ était un appel à Dieu face aux situations difficiles de la vie. Parfois je faisais apprenti maçon, juste pour payer ma scolarité. Zagaza mon frère (qui était aussi en studio) et moi, allions vendre pour notre maman, du charbon, du bois. Donc cette chanson, c’est un cri d’alarme à Dieu », a commencé l’artiste qui compte cinq albums que sont : ‘’Enagnon’’ sorti en 1998, ‘’Djogbé’’ en 2000, ‘’Mahu Mahu’’ en 2001, « Sèhouè » en 2003, et le tout dernier « EP Afro Tchink afrotchink».

Ce qu’il a appris de la vie : Il poursuit : «pour moi quand tu as le talent, tout le monde va te pousser, j’avais mal compris en réalité. Ce qui m’a le plus touché, Claudy Siar de Rfi m’a appelé et m’a dit Rabby, ta chanson kôkôkô là, on va remixer et ça va être un tube en Europe. Il a donc appelé le ministre de la culture à l’époque. Ils sont restés au téléphone deux heures durant et c‘est retenu que 33 millions seront débloqués pour que Claudy fasse de moi, la plus grosse star en Europe. Je peux vous assurer qu’en dehors de Fela et Fèmi kuti, même au Nigéria, il n’y avait pas un grand artiste qui émergeait vraiment dans le temps. On était en avance sur tout le monde. Quand je suis parti, ils ont dit Rabby Slo, c’est un artiste béninois et ils ont tué le projet». «J’ai été traumatisé, la dépression s’y est mêlée», a-t-il rappelé précisant que « même quand j’étais aux USA, Claudy m’a appelé quatre fois. Nos relations se sont détériorées parce que l’animateur a pensé que j’avais pris les sous pour me rendre au pays de l’Oncle Sam. J’ai expliqué, il n’a pas compris parce qu’il a dit comment le ministre peut ne pas honorer sa promesse. Il a pensé que je ne lui disais pas la vérité et tout ça m’a vraiment troublé psychologiquement. Tu donnes de l’argent aux gens, ils disent le contraire. Des projets qui viennent de l’extérieur en ton nom, on détourne ça et je me suis dit mais, qu’est-ce que j’ai fait à ces gens-là ? Imaginez, je n’étais qu’un garçon à l’époque, je n’avais pas de mentor. Personne qui me donnait des conseils. Je dois m’occuper de moi, physiquement, spirituellement. Ces gens-là voulaient ma peau qu’est-ce que je leur ai fait ? Et c’est comme ça j’ai décidé de partir. Parce que j’ai compris que personne ne me comprenait et ce n’est que l’une des raisons de mon départ ». Aux États-Unis, les choses n’ont pas été comme il s’imaginait. «Une fois arrivé là-bas, ce sont d’autres réalités encore. J’ai repris ma vie à zéro, je ne comprenais pas la langue, je dois m’adapter, ça a été très difficile. Pendant la 4è année, j’ai voulu me suicider parce que la dépression était à son comble. Dieu m’a humilié d’une certaine façon parce que je ne pouvais pas travailler. Ici, les gens ne savaient pas que j’ai eu une vie très difficile là-bas. Je vous dis que j’ai même cherché billet d’avion pour rentrer, je n’ai pas pu l’obtenir. Mais face à tout ça, quand je pense à mes frères et ma maman Blandine, ça me donne la force d’aller de l’avant », a-t-il raconté avant de lancer entendre «je voudrais que ma vie serve d’exemple pour les gens. Je vais passer plus de temps ici désormais qu’aux Etats-Unis ».

Entre les lignes : Pour ce qui est son concert, Rabby Slo a expliqué que le concert est destiné à une certaine catégorie de personnes. « Le prix (100.000f CFA en solo et 150.000 CFA en couple), beaucoup n’en sont pas contents et je comprends ; mais ce concert est destiné à ceux que ma musique a bercé ; ceux à qui ça a redonné de l’espoir et qui sont aujourd’hui à des postes majeurs ; des gens qui témoignent déjà par ailleurs », insiste-t-il avant de lâcher «seuls les concerts permettent aujourd’hui aux artistes de survivre. Aussi, il faut qu’on commence par rehausser l’image de nos artistes et donner de la valeur l’artiste béninois.»

Anselme Houénoukpo