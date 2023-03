Clôture de l’atelier de formation sur des logiciels de Microsoft Office: Les participants satisfaits de l’initiative de la Sobesa

Vues : 3

Photo de famille au terme de la formation

Fin de la formation sur la maitrise de certains logiciels de Microsoft Office à l’endroit des étudiants, doctorants et enseignants chercheurs de la filière sociologie et anthropologie de l’université d’Abomey-Calavi. Démarrée le mardi 28 février 2023, cette formation organisée par la Sobesa a connu son épilogue le vendredi 04 mars 2023. Durant 4 jours, les participants se sont familiarisés à la manipulation quasi professionnelle des logiciels Excel et PowerPoint. Au nom des bénéficiaires, Hasanath Gbadamassi a exprimé toute sa gratitude au formateur, Kpadonou Armand Aidjo ainsi qu’à la Sobesa. Dans son discours, elle a avoué que ces logiciels maîtrisés au bout de 18heures leur permettront de mieux s’immerger dans le domaine scientifique, mais aussi dans le domaine professionnel et technique. «C’est une mine d’or inestimable que nous avons reçu pour notre édification et notre perfectionnement professionnel», a-t-elle indiqué. Elle a, pour finir, fait une doléance auprès des responsables de la société savante. «A voir l’importance des deux logiciels, nous souhaitons que la marche ne s’arrête pas en si bon chemin. C’est pour cette raison que nous souhaitons avoir la deuxième phase de cette formation pour aller encore plus loin et se familiariser avec des notions plus grandes et plus profondes. Nous demandons à la Sobesa de prendre l’initiative de formation plus régulière et plus fréquente dans des domaines scientifiques plus variés et plus ouverts», a-t-elle dit en souhaitant longue vie à la Sobesa.

Le professeur Pascal Dakpo procédant à la remise des attestations

Le professeur Pascal Dakpo, chargé de la formation au sein du bureau exécutif de la société savante quant à lui, s’est réjoui de l’affluence des participants et surtout la détermination du formateur qui leur a montré toute la richesse que regorgent les outils Excel et PowerPoint. Ayant participé lui aussi à cette formation et à voir son importance, il a rassuré que la Sobesa mettra tout en œuvre pour multiplier les formations du genre et satisfaire les doléances des participants. Le représentant du président de la Sobesa, Docteur Aimé Tcheffa a, au nom du Président Roch Houngnihin empêché, remercié les acteurs qui ont contribué à ce que cette formation soit une réalité. «Ce dont le scientifique se nourrit, c’est le savoir», a-t-il laissé entendre en réitérant l’engagement de la Sobesa à toujours accompagner les étudiants pour leur immersion professionnelle.

La cérémonie a pris fin par la remise de diplômes aux participants ainsi qu’au formateur pour sa détermination.

Assise Agossa