Le parti Les Démocrates a lancé un appel au gouvernement de la rupture pour la libération immédiate et sans condition de Reckya Madougou. C’était à la faveur d’une conférence de presse tenue le vendredi 03 mars 2023 au siège de la formation politique à Cotonou.

Nourénou Atchadé, député Démocrate

Deux ans déjà que Réckya Madougou a été arrêtée, de retour d’un meeting politique de l’opposition. Candidate du parti Les Démocrates à la dernière présidentielle de 2021, elle a été condamnée par la suite à 20 ans de prison pour « financement d’acte de terrorisme ». Ses camarades de lutte du parti Les Démocrates ont dénoncé au cours de leur conférence de presse, cette condamnation et exigent sa « libération immédiate ». Dans la déclaration lue par l’ancien député Guy Mitokpè, « Reckya Madougou subit un traitement cruel, inhumain et dégradant parce qu’elle a osé, usant de ses droits civils et politiques, se porter candidate à l’élection présidentielle contre le candidat sortant Patrice Talon ». Cette dernière a clamé son innocence et de tous les autres détenus arrêtés dans la foulée de ces élections présidentielles, selon l’intervenant. En communion avec le peuple béninois, et prenant l’opinion publique nationale et internationale à témoin, le parti Les Démocrates lance un vibrant appel au gouvernement de la rupture et son chef pour la libération immédiate et sans condition de Reckya Madougou . « Nous exigeons par la même occasion la libération de tous les prisonniers politiques, notamment du professeur Aivo Joël », ont fait savoir les responsables de ce parti dans la même déclaration.

Les Démocrates critiquent la nomination de Pascal Nyamulinda

Au détour de la conférence de presse tenue le vendredi 3 mars dernier, le président du groupe parlementaire ”Les Démocrates”, Nourénou Atchadé est revenu sur la nomination de Pascal Nyamulinda, comme nouveau DG de l’ANIP. Selon ses dires, le président Talon n’a pas eu de résultat envisagé dans la confection de la liste électorale. C’est ce qui aurait motivé cette nouvelle nomination. Il va plus loin dans ses explications pour dire que c’est « les raisons pour lesquelles, la liste de la rupture a pu être battue dans les grandes villes. Aujourd’hui, on est allé chercher l’expert qui peut mieux faire le travail ». Le député Nourénou Atchadé ajoute que « ce n’est pas la question des Démocrates ». Pour lui, il s’agit de voir en 7 années de gouvernance, ce qu’a pu faire la rupture dans ce sens. « En 7 ans de gouvernance, qu’a fait la rupture, pour créer des conditions d’avoir des cadres compétents pour qu’on continue d’importer des cadres pour notre pays. C’est un aveu d’échec », soutient-il.

Alban Tchalla