14ème  Circonscription électorale, Copargo, Ouaké et Bassila: Bio Tchané et ses militants évaluent les législatives

Le Secrétaire Général National du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané a rencontré le samedi 04 mars 2023, sa base de la 14ème circonscription électorale (Ouaké, Bassila et Copargo). La rencontre s’est tenue à la salle de réunion de la mairie de Ouaké et a réuni plusieurs responsables et militants du BR de cette circonscription venus des structures de base de différentes communes.

Abdoulaye Bio Tchané

De quoi il est question : Le but de cette activité politique est la validation du rapport de la campagne des élections législatives du 08 janvier 2023 dans la 14e circonscription qui composent les communes de Copargo, Ouaké et Bassila. Sous la houlette de leur Secrétaire Général National, Abdoulaye Bio Tchané, les points critiques et contre-performances de la participation du BR à cette élection, ont été étudiés par les militants après l’évaluation au niveau de chaque commune. Les forces qui ont caractérisé le BR au cours de la campagne ainsi que les opportunités qui se présentent au parti dans le futur dans chaque commune sont aussi analysées.

Qui sont les acteurs : Etaient présents aux côtés de leur leader, les députés Assan Seibou, Alidjanatou Arékpa, Mounifa Karim (élue de la 13e CE), le Maire de Ouaké Dramane Ouolou, Mamoudou Wallys Zoumarou, les candidats sur la liste BR aux législatives du 08 janvier et Alexis Darboux, président de la Fondation Darbouxv ainsi que les coordonnateurs.

Que disent les acteurs : Après salutation d’usage, le Maire de Ouaké Dramane Ouolou a souhaité la bienvenue aux cadres et militants du BR. Pour l’autorité communale, cette initiative prouve le management et la qualité intellectuelle du SGN du BR, le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané. Dans son allocution, le ministre Bio Tchané a rappelé le contexte dans lequel s’est tenue la rencontre. Suivant ses propos, il s’agit d’une activité de réédition de compte qui fait suite à la participation de sa formation politique aux législatives. Il a salué et a félicité tous ses militants qui ont contribué aux résultats de ces législatives. « Les objectifs de la réforme du système partisan sont en train d’être accomplis », a-t-il dit. Le ministre Abdoulaye Bio Tchané s’est réjoui de ce que le BR est le premier parti de la 14è CE au terme de ces élections. Le parti a obtenu 41% des suffrages pour avoir deux (02) des trois sièges de député en jeu dans la circonscription électorale. Le SGN du parti s’est engagé à œuvrer pour la consolidation des acquis et à relever les défis de toute sorte pour asseoir durablement l’hégémonie du parti dans la 14e CE ainsi que sur le plan national. Au cours de la campagne de ces élections, les militants ont noté l’implication du Secrétaire général national du parti, des élus locaux et communaux. Le positionnement des candidats, l’animation sur le terrain, la proactivité des membres, les adhésions, la mise à disposition des fonds sont évoqués comme force. Par contre, ce qui constitue la menace pour le parti au cours de la campagne, sont entre autres l’indisponibilité des intrants agricoles, le retard dans la réalisation de certaines infrastructures gouvernementales, le retard des projets d’électrification des villages, la faible promotion des cadres, le déménagement des postes de vote, un manque opérationnel des structures de femmes… A cet effet, les militants suggèrent la promotion des cadres et des opérateurs économiques, une communication offensive, le renforcement des capacités des nouveaux adhérents etc,.

Encadré

Bassila appelée à mieux faire

A l’issue de ce scrutin législatif de janvier 2023, la commune de Copargo a totalement accordé sa confiance aux leaders du Bloc Républicain. Heureux d’avoir la confiance de continuer à travailler aux côtés des populations de Copargo, les responsables BR réunis en atelier d’évaluation du scrutin, ont fortement félicité les populations de cette commune du département de la Donga. Le parti du Cheval cabré compte garder ce lien de confiance avec son électorat de Copargo aux dires des leaders du parti pour les prochaines consultations électorales. Ils réitèrent également leur engagement à la commune. Par contre, la commune de Bassila a reçu des observations de la part des participants. Des pratiques réprimandes ont été particulièrement évoquées par le ministre chargé de la coordination de l’action gouvernementale. Les cadres BR de cette localité sont appelés à engager des actions pour corriger à l’avenir le faible résultat obtenu au niveau de cette commune.

Alban Tchalla