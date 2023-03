Promotion de l’emploi dans le département de l’Atlantique: Simplice GBEZON lance le projet Jeunes Sans chômage à Toffo

Vues : 29

Annoncé à grand renfort médiatique, le projet ‘’Jeunes sans chômage’’ a effectivement pris corps à Toffo ce lundi 27 février 2023. En présence des autorités communales et toutes les parties prenantes, le coordonnateur national du projet, Simplice GBEZON est revenu en détails sur les formations à donner et surtout l’accompagnement qui sera donné aux meilleurs participants.

Le projet ‘’Jeunes sans chômage’’ entre dans sa phase active dans la commune de Toffo. La cérémonie de lancement de cet important projet destiné à sortir les jeunes du chômage et de l’oisiveté a eu lieu ce lundi 27 février 2023 dans la maison des jeunes de Sey à Toffo. Des autorités communales en passant par l’ancienne ministre Françoise Assogba, les têtes couronnées et les participants aux formations, personne n’a voulu se faire compter cet événement.

Prenant la parole au nom du Maire de la commune de Toffo, Monsieur Valentin GNANSOUNOU, deuxième adjoint au Maire a exprimé sa joie de voir ce projet se concrétiser :« Je suis très heureux. Le travail que fait Simplice GBEZON est un appui à nous qui sommes dirigeants. Parce que si les populations n’ont pas un travail à faire, nous les dirigeants n’avons pas de paix. » a-t-il dit. Il a rassuré le coordonnateur national, Simplice GBEZON du soutien et de l’accompagnement du Maire.

A son tour, le parrain des formations, Simplice GBEZON a rendu grâce à Dieu qui a conduit les uns et les autres sains et saufs jusqu’à la maison des jeunes de Sey où se déroule le lancement du projet. Il a salué la présence des autorités communales, locales, les têtes couronnées, les participants et les artistes. Ses salutations sont également allées en direction de l’ancienne ministre et actuelle Cheffe d’arrondissement de Sey, Madame Françoise Assogba pour tous ses conseils dans le cadre de la concrétisation du présent projet. Pour Simplice GBEZON, natif de Sey, le développement et l’évolution des fils et filles de sa terre natale priment sur tout. « Ma vision est que si un seul jeune apprend un métier et à de l’avenir ici à Toffo, c’est tous les jeunes qui ont de l’avenir. » a-t-il déclaré avant de dévoiler les spécificités du projet.

Formations totalement gratuites

« La formation est gratuite. Vous n’avez rien à payer pour suivre cette formation. Nous avons déjà payé tous les frais de formation en votre nom. » A clarifié le Coordonnateur national lors de la cérémonie de lancement. Selon ses propos, les formations s’étendent sur quatre domaines notamment la cosmétique, l’électricité, l’élevage et l’hôtellerie-restauration. ‘’Jeunes sans chômage’’ explique-t-il est un projet qui ambitionne former les jeunes ayant à partir de dix-huit ans et plus. « En trois ans, nous avons pris l’engagement de former au moins mille (1000) jeunes par commune au Bénin. Après Toffo, nous allons lancer le même projet à Allada, Kpomassè, Ouidah et Torri-Bossito. Après ces étapes, nous allons mettre le cap sur les autres communes du Bénin. Car il n’aura pas de commune non impactée par le projet. » a-t-il ajouté.

Accompagnement dans l’entrepreneuriat

Le projet ‘’Jeunes sans chômage’’ va au-delà et offre des possibilités d’accompagnement aux bénéficiaires pour l’installation et le démarrage de leur affaire. En effet, à la fin de la formation, le Coordonnateur national a prévu l’évaluation des bénéficiaires. Ce processus permettra de choisir trois à cinq meilleurs par arrondissement. Ces derniers rassure Simplice GBEZON recevront un accompagnement financier pour le démarrage de leur activité.

