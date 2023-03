CAN U20/Egypte 2023 : Les Guépards juniors éliminés par le Sénégal, le rêve Indonésie 2023 brisé

Vues : 14

Un joueur béninois à la lutte avec un joueur sénégalais

La qualification des Guépards juniors pour la coupe du monde de leur catégorie qui se tiendra en Indonésie est restée un rêve. Et pour cause, l’équipe n’a pas pu se débarrasser de son homologue sénégalaise lors du quart de finale de la CAN Egypte 2023, joué le jeudi 2 mars 2023 au Caire. Malgré sa bonne entame et un bien meilleur visage en première mi-temps, elle a courbé l’échine sur la marque de 1-0. En effet, bien organisée, ce qui a empêché les Lionceaux de la Teranga à trouver la faille en première partie du jeu (0-0, à la mi-temps), la sélection U20 du Bénin a vu son élan couper suite à un coup de pied arrêté obtenu à la 50e minute du jeu par son adversaire. Alors que l’équipe sénégalaise a amorcé son attaque, un des milieux de terrain béninois fauche le porteur du ballon dans les 30 derniers mètres. Ainsi, il a offert l’occasion aux sénégalais d’être vraiment dangereux pour la toute première fois du match. Et n’ayant pas trouvé le moyen de contourner le bloc équipe béninois, Samba Diallo et ses partenaires en profitent bien. Et c’est d’ailleurs le capitaine de sa formation Samba Diallo qui a coupé d’une tête plongeante le ballon à lui adressé et a battu le portier des Guépards juniors. Ce but, n’a pas pu être remonté par les jeunes de Mathias Déguénon qui concèdent ainsi une deuxième défaite dans la compétition. Cette défaite qui vient mettre fin au rêve de tout le peuple de voir le Bénin se qualifier pour les demi-finales, synonyme de qualification pour la coupe du monde de cette catégorie. Le Bénin quitte l’Egypte avec un bilan de 2 matchs nuls, 2 défaites, 1 but marqué, 3 buts encaissés, mais surtout avec trois trophées d’homme du match dont deux pour le jeune milieu de terrain Imourane Hassane (formé à l’académie Poté et aujourd’hui, sociétaire de Loto Popo).

Anselme Houénoukpo