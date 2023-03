Assemblée nationale, 9ème législature: Félicitations et soutiens  des cadres catholiques  au Président Vlavonou

Vues : 2

Chaleureuse poignée de mains entre L’Abbé Fatoumbi et le Président Vlavonou

Une délégation du Mouvement catholique des cadres et personnalités politiques du Bénin (MCCPP), section diocésaine de Porto-Novo a été reçue en audience par le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou. C’était ce mercredi 1er Mars 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Conduite par l’Abbé Fatoumbi Adédiran Bertin, Aumônier Diocésain de Porto-Novo, ladite délégation est venue exprimer de vives vois ses félicitations à la deuxième personnalité du pays pour sa réélection à ce poste intervenue dans la nuit du dimanche 12 février 2023.

« Le Président de l’Assemblée nationale du Bénin est membre très actif du Mouvement catholique des cadres et personnalités politiques du Bénin (MCCPP). Après les élections législatives du dimanche 8 janvier 2023 qui ont fait de lui un élu de la 21e circonscription électorale et les élections au niveau du bureau de l’Assemblée nationale du Bénin qui ont permis de le reconduire au poste de Président de l’auguste Institution, nous sommes venus le féliciter de vives voix et lui dire toute notre satisfaction par rapport à ces élections. Nous lui avons aussi dit que nous sommes prêts à l’accompagner pour que son second mandat à la tête de l’Assemblée nationale du Bénin puisse être une réussite totale ». C’est la déclaration faite à la presse parlementaire par Monsieur Thomas Houédanou, membre de la délégation.

Fidèle Kenou