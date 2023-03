Visite d’Etat du président Rwandais: Talon reçoit Kagamé à Cotonou en Avril

Vues : 7

Les Présidents Talon et Kagamé

Alors que la polémique ne faiblit pas toujours à propos d’une récente nomination d’un rwandais, Pascal Nyamulinda, à la tête d’une structure béninoise, ANIP, le Rwanda s’invite encore très bientôt à Cotonou au plus haut niveau. Selon une information rapportée par le quotidien panafricain Jeune Afrique dans l’après-midi de ce mardi, Paul Kagamé rendra visite à Patrice Talon courant avril prochain. Une visite de deux jours au Bénin dans la deuxième quinzaine du mois d’avril 2023. Elle sera sans doute sans doute d’une grande importance pour le Bénin depuis l’ère de la Rupture où se renforce davantage l’axe Cotonou-Kigali sur le plan de la coopération diplomatique.

Après la visite du président Patrice Talon au Rwanda en Avril 2017 et des échanges entre les deux chefs d’Etat aux Etats-Unis en marge du sommet Etats-Unis/Afrique en 2022, le numéro un rwandais foulera ainsi à son tour le sol béninois pour discuter avec son homologue béninois des dossiers économiques et militaires, selon toujours Jeune Afrique. Reconnu pour son expertise et ses fructueuses expériences en matière de lutte contre le terroriste, le Rwanda, à travers l’arrivée de Paul Kagamé à Cotonou, va sans doute sceller davantage un accord de collaboration efficace avec le Bénin qui vit de tristes attaques terroristes depuis quelques mois. Des actions de coopérations militaires engagées dans ce sens entre les deux pays seraient déjà très avancées, selon une autre source.

Par ailleurs, la prochaine visite du président rwandais au Bénin ne manquera de booster les ambitions de Patrice Talon d’amener le Bénin à disposer bientôt d’une compagnie aérienne digne du nom à l’instar des hubs aériens régionaux existants dont Air Sénégal ou Air Ivoire qui rivalisent d’ardeur dans la conquête ciel ouest-africain depuis plusieurs années. Le lancement de cette compagnie nationale béninoise serait en discussion entre les deux chefs d’État Patrice Talon et Paul Kagamé. Rwandair sera le partenaire stratégique de cette compagnie qui sera dénommée Bénin Airlines. Selon un protocole d’accord signé entre le Bénin et le Rwanda, elle sera détenue à 51% par l’État béninois et à 49% par le Rwanda. Lors de son séjour, Paul Kagamé effectuera par ailleurs une visite à la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé (GDIZ), fleuron de la transformation industrielle au Bénin. Cotonou et Kigali envisagent également d’implanter une société d’exploitation de granit et de marbre.

Christian Tchanou