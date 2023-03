Rejet de la constitution des commissions permanentes au parlement: La cour tranche sur le recours des Démocrates ce jeudi

Vues : 2

Ce jeudi 02 mars 2023, l’on saura si les députés Démocrates ont tort ou raison d’exiger la reprise de la désignation des responsables et des membres des commissions permanentes au parlement, 9ème législature. La Cour constitutionnelle à la faveur d’une audience, examinera un recours formé à cet effet par les honorables Eric Houndété et les siens. Dans leur argumentaire, les députés de l’opposition estiment que les désignations faites ne tiennent pas compte de l’ossature du parlement, ne disposant pas pour leur part d’aucun poste et ne pouvant donc pas appartenir à la conférence des Présidents du parlement. Pour le parti Les Démocrates, la désignation des responsables des commissions permanentes doit être représentative de l’ensemble des forces politiques présentes à l’Assemblée Nationale. Ce qui est contraire depuis peu avec les commissions permanentes mises en place dont tous les membres appartiennent aux deux grands partis dont les députés siègent à cette 9ème législature, à savoir l’Union Progressiste Le Renouveau et le Bloc Républicain. Les Démocrates, à travers leur recours, demandent à la haute juridiction d’annuler les désignations faites afin de garantir une représentation plus équitable des différents partis politiques.

Tous les regards seront à nouveau tournés vers la Cour constitutionnelle demain jeudi. Elle décidera du sort de ce nouveau recours du parti Les Démocrates, qui semble visiblement déterminé à marquer activement sa présence au parlement depuis qu’il y a accédé au terme des dernières législatives.

Christian Tchanou