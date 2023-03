Incendie: Direct Aid assiste les  victimes  de  Sô-Ava

Vues : 10

Le Représentant résident de Direct Aid, Abdellah El-Qacimi procédant à la remise des vivres

L’organisation internationale koweïtienne Direct-Aid a fait don de vivres et de non vivres, aux populations victimes de l’incendie à Sô-Ava, ce mercredi 1er mars 2023. La cérémonie de remise entre dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la protection civile.

De quoi s’agit-il : L’organisation internationale koweïtienne Direct-Aid a apporté une assistance humanitaire pour soutenir les victimes de l’incendie qui a eu lieu dans la commune de Sô-Ava, précisément dans le village Bessétonou dans l’arrondissement d’Ahomey Lokpo. Compatissant à la douleur de ces 645 sinistrés, Direct-Aid en collaboration avec l’Agence nationale de protection civile (Anpc) et le gouvernement, a fait don de vivres, de moustiquaires, de couverture, de barque motorisée avec des équipements nécessaires, aux populations. C’était en présence du maire de la commune de So-Ava, Jean Méjor Zannou, du Représentant résident de Direct Aid, Abdellah El-Qacimi et du Directeur adjoint de cabinet du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, Yafradou Adam Tairou.

Le Maire de Sô-Ava procédant à la remise des vivres

Que disent les autorités : Très ému de ce geste de Direct Aid, l’édile de la ville de So-Ava a exprimé toute sa joie et sa reconnaissance aux donateurs. « Vous n’êtes pas restés indifférents à nos souffrances et nous vous disons merci pour ce don », a laissé entendre le maire Jean-Méjor Zannou. Pour sa part, le Représentant résident de Direct Aid, Abdellah El-Qacimi, a salué les efforts que le gouvernement béninois fait pour soulager les peines des populations victimes de sinistres. Il a réitéré son engagement au nom de l’organisation à toujours œuvrer pour la protection des personnes vulnérables, et à répondre aux besoins des populations en danger. « Monsieur le maire, rassurez-vous que nous serons toujours avec vous et vos administrés à chaque fois que besoin sera. Merci de continuer à nous faire confiance », a-t-il laissé entendre. Ce fut l’occasion pour le représentant du ministre Alassane Séidou, de rappeler que le gouvernement à travers l’Anpc a mené après l’incendie de Sô-Ava, plusieurs actions notamment « la sensibilisation sur les mesures de prévention des incendies, l’élaboration et l’actualisation des plans de contingence communaux ». Le DAC/MISP, Yafradou Adam Tairou a également exprimé la gratitude et la reconnaissance du gouvernement à l’organisation internationale Direct Aid qui ne cesse d’œuvrer pour le mieux-être des populations béninoises. Il a pour finir invité les autorités communales à veiller à ce que les dons soient remis aux vrais sinistrés et les plus vulnérables.

Le présidium lors de la cérémonie de remise

Entre les lignes : Les bénéficiaires ont remercié les donateurs pour ce don et ont promis en faire un bon usage. Il faut rappeler que l’incendie a eu lieu le vendredi 17 février 2023 dans le village de Bessétonou, arrondissement d’Ahomey Lokpo. Même s’il n’y a pas eu de pertes en vies humaine, d’énormes dégâts matériels ont été enregistrés. Direct Aid a devancé le gouvernement qui a décidé en conseil des ministres du mercredi 1er mars 2023 de soutenir les populations sinistrées par une prise en charge psychologique et une mise à disposition de produits alimentaires et de matériaux de construction.

Assise Agossa