Enseignement supérieur: De nouvelles filières de formation bientôt ouvertes dans deux universités

En conseil des ministres du mercredi 1er mars 2023, le gouvernement a décidé, de l’ouverture des filières de formation pour le diplôme de Master et le diplôme d’études spécialisées (DES) en médecine d’urgence dans les universités d’Abomey-Calavi et de Parakou.

Selon le conseil, la filière de Master en médecine d’urgence a été instituée à l’Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux de Parakou au profit des paramédicaux détenteurs d’une licence en science infirmière. La Faculté des sciences de la santé de Cotonou va quant à elle accueillir la filière pour l’obtention du diplôme d’études spécialisées. Le conseil a souligné que cette formation est réservée aux médecins généralistes, avec la possibilité d’obtention du diplôme interuniversitaire en médecine d’urgence après quatre (4) semestres de formation. Le gouvernement dit initier ces formations suite à un constat de déficit observé. « La médecine d’urgence est d’une importance capitale dans l’accueil et la prise en charge des patients avant leur orientation vers les services spécialisés. Mais, il se trouve que nos hôpitaux sont confrontés à une grave pénurie d’urgentistes, tenant notamment de l’inexistence de la filière de formation dans notre pays » précise le compte rendu du conseil des ministres. Cette ouverture de filières entre dans le cadre de la réforme engagée en médecine hospitalière avec le renforcement du Service d’assistance médicale et des urgences (SAMU) et l’acquisition prochaine de cent quatre-vingt-huit (188) ambulances pour renforcer le système de référence et de contre référence.

Le conseil des ministres a également décidé d’attribuer 40 bourses à raison de 20 pour la formation en master et 20 autres pour le DES.

Assise Agossa