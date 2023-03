Cérémonie de reconnaissance à la Cour constitutionnelle: Robert Dossou et Théodore Holo honorés le 14 mars

Vues : 2

Le Bâtonnier Robert Dossou

La 6éme mandature de la Cour constitutionnelle présidée par Razaki Amouda Issifou va rendre hommage à la 4ème et à la 5ème mandature de la haute juridiction respectivement présidées par le Bâtonnier Robert Dossou (2008-2013) et le Professeur Théodore Holo (2013-2018). La cérémonie de reconnaissance et de gratitude à ces deux hommes et à leurs mandatures respectives se déroulera le 14 mars prochain au siège de l’institution à Cotonou. Ce sera, entre autres, à travers la remise de deux études. Il s’agit des études ‘’Jurisprudence de la Cour Constitutionnelle : la régulation ‘’ en l’honneur de la 4ème mandature présidée par le Bâtonnier Robert Dossou (2008-2013) et les Etudes ‘’Jurisprudence de la Cour Constitutionnelle : le citoyen’’ en l’honneur de la 5ème mandature présidée par le Professeur Théodore Holo (2013-2018) intitulée ‘’Jurisprudence de la Cour Constitutionnelle : le citoyen’’.