Assemblée nationale : Vlavonou confirme le DC Mathieu Ahouansou et nomme André Dossa, DSIC

Vues : 5

Le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou a prononcé quelques nominations dans équipe le lundi 27 février 2023. Il s’agit de son Directeur de cabinet et du Directeur des services de l’information et de la communication de l’Assemblée Nationale. Ainsi, le journaliste et rédacteur en chef de la télévision privée Canal 3 Bénin, André Dossa assure désormais la Direction des services de l’information et de la communication (DSIC). Il dirigera entre autres, les services de la radio et télévision hémicycle, le service Technique puis le service de la presse écrite, développement et coopération. L’ancien député Mathieu Ahouansou quant à lui a été confirmé une fois Directeur de Cabinet du président Louis Vlavonou, poste qu’il a occupé tout le long de la 8ème législature. Suppléant de ce dernier en 2003 à la quatrième législature, il avait siégé au parlement en lieu et place de son titulaire. C’est un cadre émérite, dévoué, qui connaît le parlement et qui saura mettre ses compétences, son dynamisme et son savoir-faire au service de la deuxième personnalité de l’État, selon une source parlementaire. L’ancien et nouveau Directeur de Cabinet du président de l’Assemblée Nationale est un enseignant d’histoire et de géographie. Il a aussi servi dans l’administration de la Direction des examens et concours à Porto-Novo par le passé.

Assise Agossa