Séminaire d’informations et d’échanges avec les organisateurs des clubs: La Ligue de football œuvre pour zéro violence dans les stades

Vue partielle des participants au séminaire

En finir définitivement avec les violences dans les stades. C’est ce que vise la Ligue de football du Bénin qui a organisé un séminaire d’informations et d’échanges sur la sécurité et violences observées dans les stades. Ledit séminaire s’est tenu au siège de la fédération béninoise de football le jeudi 23 février 2023. Il a connu la participation des responsables à l’organisation et en charge de sécurité des différents clubs engagés dans la Ligue Pro.

Ce que vous devriez savoir : Les actes de violences sont à bannir des stades. Ainsi pense la Ligue de football du Bénin qui, face à la l’ampleur desdits actes au cours de la phase 1 du championnat Ligue pro, a entrepris de sensibiliser les acteurs en charge de l’organisation et de la sécurité au niveau des clubs. C’est à travers un séminaire tenu le jeudi 23 février 2023, au siège de la fédération béninoise de football à Djassin. Dénommé séminaire d’informations et d’échanges sur les violences observées dans les stades, ce rendez-vous qui vient à l’orée de la phase 2 (Super Ligue Pro et Ligue Pro suite) du championnat vient rappeler à ces acteurs leur rôle capital pour le maintien de la paix et du Fair-Play lors des différents matchs. A côté de cela, la question de la poursuite ou non des auteurs qui se seraient montrés indélicats, a été abordée avec des recommandations. Il faut dire que c’est à travers 5 communications toutes aussi riches les unes que les autres que les gestes utiles ainsi que les comportements idéaux ont été indiqués à tous.

Ce que disent les responsables : A l’entame de la séance, le vice-président de la Ligue de football du Bénin, Imorou Bouraima, en souhaitant la bienvenue aux participants, les a invités à plus de responsabilités afin que les violences soient bannies des stades. «C’est dans le souci de rendre les stades attractifs lors des différents matchs du championnat que la Ligue, sur recommandation de la fédération béninoise de football, tient ladite rencontre. Vous savez, par le passé, les gens estimaient que le milieu du football est un milieu de violence, de délinquance, de désordre. Mais, la FIFA a essayé de développer cette discipline en l’amenant à un niveau aujourd’hui au point où les stades sont devenus des lieux d’épanouissement ; des lieux touristiques. Vous voyez des gens qui parcourent des kilomètres pour aller suivre un match parce que c’est passionnant ; c’est tellement bien de se retrouver dans un terrain pour suivre un match», a-t-il fait savoir avant de déplorer : «Pourquoi au Bénin, c’est avec la peur de se retrouver violenter, de vivre des actes de vandalismes et rentrer avec des blessures ? ». Imorou Bouraima a ensuite précisé que l’objectif de cette séance c’est pour qu’à la fin nous poussions prendre conscience de la gravité que représente les actes de violences dans les stades afin qu’ensemble nous puissions trouver des solutions. Le Vp de la Ligue de football du Bénin a été appuyé par le secrétaire permanent de la Ligue, Alphonse Hounkpatin, l’expert des questions juridiques, Fadel Adégnika, le Chef Département Arbitral (CDA), Thomas Boko pour faire passer le message. Si les arbitres ont été indexés par les participants comme étant à la base des violences à travers leurs décisions, il a été recommandé des voix de recours qui apportent plus de tranquillité et de paix dans les stades. Mais, il importe de retenir que toute violence, qu’elle soit commise dans un stade ou tout autre lieu est punie par la loi. « Que les acteurs de violences s’abstiennent pour ne pas se retrouver derrière les barreaux», a insisté Fadel Adégnika.

Anselme Houénoukpo