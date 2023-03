Atelier de formation sur des logiciels de Microsoft Office: La SoBeSA outille étudiants, docteurs et enseignants en sociologie

Vues : 4

Le présidium lors de la cérémonie d’ouverture

La Société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie (SoBeSA) a initié une formation sur la maitrise de certains logiciels de Microsoft Office comme Excel et PowerPoint à l’endroit des étudiants, des docteurs et enseignants chercheurs. C’est le Président de la SoBeSA, le Professeur Roch Houngnihin, qui a officiellement lancé les activités, le mardi 28 février 2023, dans la salle de conférence de l’École Doctorale Pluridisciplinaire «Espaces, Cultures et Développement» de l’Université d’Abomey-Calavi.Prévue pour durer quatre jours, cette formation est organisée autour du thème «Maîtrisez le PowerPoint et l’Excel comme un professionnel» ; elle est animée par l’ingénieur en Cybersécurité, Kpadonou Armand Aidjo. Dans son mot de bienvenue, le Directeur de la formation de la SoBeSA, le Prof Pascal Dakpo, a souligné que la formation est très utile et constitue le socle de l’homme. «Un homme sans formation n’est pas au complet. Les chercheurs, les enseignants et même les cadres des administrations ont besoin d’être autonomes par le traitement de leurs données de recherche. Donc les outils comme l’Excel et le PowerPoint sont indispensables», a-t-il souligné en remerciant les participants pour l’intérêt qu’ils portent à cette formation.

Pour sa part, en ouvrant solennellement la session, le Professeur Roch Houngnihin a fait savoir que cette formation entre dans le cadre d’une des missions de la Société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie, «celle de contribuer au renforcement des capacités dans les Universités». A le croire, plusieurs autres formations ont été déjà initiées par la SoBeSA. Faisant l’historique de cette instance, qui vise à pallier l’absence des sociologues et anthropologues de la scène publique béninoise, l’universitaire a souhaité que les activités de cette société contribuent à l’épanouissement véritable des sociologues et anthropologues béninois.

Tous munis d’ordinateur portable, les participants auront droit à une formation purement pratique afin de sortir aguerris et autonomes.

Anselme Houénoukpo