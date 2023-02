Tournoi de pétanque à Fidjrossè: PSCAS et Houenoussou PC tiennent le pari de la mobilisation

Vues : 10

Un tournoi digne. C’est ce qu’on peut retenir de l’initiative prise par PSCAS et Houenoussou Pétanque Club dont l’organisation s’est bouclée le dimanche 26 février 2023. En effet, en collaboration avec la Fédération Béninoise de Pétanque (Fbp), ces deux entités ont tenu la 3e édition du tournoi «Noël en pétanque». Cette compétition a regroupé 106 équipes venues de 45 différents clubs et qui sont réparties en 25 poules de 4 et 02 poules de 3. Celles-ci se sont mesurées l’une à l’autre dans les alentours de Majestic Fidjrossè à Cotonou. Elle a également permis aux boulistes béninois de se frotter à ceux d’autres pays. Puisqu’il y a eu la participation des Burkinabé, des Nigériens et des Togolais.

«Parlant de l’objectif, cette initiative se veut être un cadre qui permett aux boulistes de se faire plaisir, de jouer une grande compétition. Car, ça fait un moment que nous avons eu une grande compétition de cette envergure organisée par un club de pétanque», a fait savoir Ospisse Metoli, promoteur dudit tournoi qui ajoute que cette compétition, ambitionne d’attirer les sponsors comme la Lnb, les banques, les assurances, vers la discipline qu’est la pétanque. « Je voudrais remercier la Lnb qui s’est jointe à nous. On espère que d’autres vont lui emboiter les pas», a-t-il déclaré.

A l’issu de ce rendez-vous des gladiateurs, c’est la triplette composée de Vital Bodjrenou, Vivian Zinvidjo et Fabré Baguian de Prestige qui s’est adjugée la première place. Elle a décroché la somme de 500.000 Fcfa réservée au champion.

2ème, l’équipe de Moustaine Adeniyi, Victorien Melidji et Koffi Chinhoun (PCS) est partie avec la somme de 250.000 Fcfa tandis que celle composée de Nekou Julien, Houbo Hubert et Akpadji Blaise (Fraternité) classée 3e a eu 150.000 Fcfa. Ayant terminé à la 4e place, Hyacinthe Adilehou, Agbon Antoine et Odoutan Romaric (AJB) ont touché la somme de 100.000 Fcfa. De la 5e à la 8e place, chacune des triplettes a reçu un montant de 25.000 Fcfa.

Vainqueur de la Consolante (la compétition des éliminés du concours principal) l’équipe de Raoul Gnanhoué, Thierry Babagbeto et Arnaud Dan (Canons-Houenoussou), a décroché la somme de 100.000 Fcfa. Les finalistes malheureux, Aguia Melon, Vissoh Euronce et Djikpéssé Destin (ALAFIA PC), ont remporté la somme de 50.000 Fcfa.

Anselme Houénoukpo