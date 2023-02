Partenariat entre la France et l’Afrique : Emmanuel Macron expose ses priorités et sa méthode

Vues : 5

Le Président français Emmanuel Macron a prononcé le lundi 27 février 2023 un discours sur ses priorités et sa méthode pour approfondir le partenariat entre la France, l’Europe et le continent africain. Ce discours intervient 48h avant le début de sa tournée diplomatique dans quatre pays d’Afrique centrale dont le Gabon, l’Angola, le Congo et la République démocratique du Congo.

Que dit-il en résumé : « La terre africaine est tout sauf une terre d’angoisse et de résignation. Elle est une terre d’optimisme et de volontarisme », c’est sur ce témoignage que le patron de l’Elysée a entamé son discours solennel. Selon Emmanuel Macron, sa vision du partenariat avec les pays africains est claire avec des stratégies bien définies. Il a d’abord dressé les contours de ce que doit être, les relations entre l’Hexagone et le continent africain. Ensuite, il a balayé un large panel de sujets sur des questions sécuritaires, économiques, sanitaires et autres. L’un des plus grands changements que le président français compte implanter en Afrique est d’abord de passer d’une logique d’aide à une logique d’investissement solidaire et partenarial. « Il faut bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable avec les pays du continent africain », a-t-il martelé.

S’agissant de la défense et de la sécurité en Afrique, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France n’aura plus que des bases militaires en co-gestion avec les armées africaines sur le continent. « La transformation débutera dans les prochains mois avec une diminution visible de nos effectifs et une montée en puissance dans (les bases militaires françaises) de nos partenaires africains. La France offrira de la formation et des équipements », insiste le président français », a-t-il rassuré. Sur les restitutions d’œuvres d’art, Emmanuel Macron a également annoncé lors de son discours une loi pour procéder à de nouvelles restitutions d’œuvres d’art au profit des pays africains qui le demandent. Cette loi, selon lui permettra de fixer la méthodologie et les critères pour procéder à ces restitutions, reposant sur un partenariat culturel et scientifique pour accueillir et conserver ces œuvres. Le président français souhaite « que cette démarche puisse s’inscrire dans une dynamique plus large et également une dynamique européenne ».

Entre les lignes : Il faut souligner qu’à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ce déplacement du Président Macron sera consacré à “l’approfondissement de la relation franco-congolaise dans les domaines de l’éducation, de la santé, la recherche, la culture et de la défense. Des questions de sécurité alimentaire seront également abordées en Angola ainsi que dans les autres pays qui accueillent la visite de l’homme d’Etat français.

Assise Agossa