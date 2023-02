Education: Le Bénin désigné comme point focal de l’apprentissage en Afrique

Vues : 13

Pour un lendemain meilleur du secteur éducatif, un atelier régional sur le renforcement des systèmes d’apprentissage dans l’économie informelle en Afrique s’est tenu les 22 et 23 février 2023, à Cotonou. C’est la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Éléonore Yayi Ladékan, qui a procédé au lancement officiel des travaux.

Vue partielle des participants à l’atelier

Qu’est-ce qui est important : Près de 200 experts en développement des compétences et plusieurs partenaires venus d’une vingtaine de pays ont participé à cet atelier de Cotonou. L’atelier a été organisé conjointement par l’Agence de Développement de l’Enseignement Technique (ADET), en collaboration avec l’Agence Française de Développement, la Banque Mondiale, la Direction du Développement et de la Coopération Suisse, le Réseau pour la politique et la coopération internationales en éducation et en formation et l’organisation internationale du travail. Occasion pour les participants d’approfondir des connaissances et d’échanger d’expériences.

Entre les lignes : Ces derniers ont délibéré sur la manière de préserver et d’améliorer les systèmes d’apprentissage existants dans l’économie informelle afin de promouvoir la qualité, l’innovation, le développement économique, la justice sociale et les transitions vers la formalité. La comparaison d’approches innovantes en matière de partenariats entre les associations d’artisans et d’entreprises, les associations d’employeurs et de travailleurs, les représentants de gouvernements et les acteurs non gouvernementaux étaient également au centre des discussions au cours de cette rencontre de haut niveau.



Quelles sont les recommandations de l’atelier : Plusieurs recommandations ont été formulées dont entre autres la mise en place d’un programme d’apprentissage de qualité et attractif à la fois pour les jeunes et les entreprises. Ce qui est essentiel à la transition nécessaire de l’apprentissage professionnel informel vers la formalité. Il a été décidé aussi de la création d’un hub régional d’échange sur l’amélioration de l’apprentissage; de l’introduction du sujet de l’apprentissage dans le dialogue social national; du renforcement du dialogue entre employeurs, apprentis et centres de formation; du placement des apprentis dans les centres qui correspondent à leur niveau …etc. Les participants à cet atelier ont unanimement désigné le Bénin comme point focal de l’apprentissage en Afrique. Clôturant les assises, le ministre Kouaro Yves Chabi a félicité les participants de leur implication sans faille et a rassuré que les recommandations issues des travaux, feront l’objet d’une grande attention.



Alban Tchalla