Direction Générale de l’ANIP : Le gouvernement sort les raisons sur le  choix du  rwandais  

Reçu ce dimanche 26 février 2023 sur Eden Télévision, le Secrétaire Général Adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbedji, s’est prononcé sur plusieurs sujets d’actualité dont la nomination d’un étranger à la tête de l’ANIP, l’installation de la Délégation Générale au Contrôle et à l’Éthique dans les universités, le drame de Dassa, etc.

Que dit-il sur la nomination du nouveau DG/Anip : La nomination du nouveau Directeur Général de l’ANIP, Pascal Nyamulinda suscite depuis peu une vague d’indignations au sein de la population béninoise qui dans son élan de nationalisme se demande s’il n’y pas de Béninois qualifiés pour ce poste. Sur le sujet, le Porte-parole du gouvernement a donné les raisons qui ont motivé ce choix de l’exécutif. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, le gouvernement aurait pu nommer un Béninois, mais il n’y aurait pas eu un CV digne du nom. « S’il y avait eu un CV digne du nom sur la table du Chef de l’État, je vous assure que ça aurait été fait », a-t-il déclaré. A le croire, l’étude des CV reçus a montré que le Rwandais Pascal Nyamulinda, compte tenu de l’efficacité attendue, avait une longueur d’avance sur les autres. « Je peux certifier que le Conseil des ministres a eu plusieurs CV. Les autres étant Béninois et celui-ci étant Rwandais. Mais en regardant les parcours, en regardant le profil au regard de l’objectif ; parce qu’il ne s’agit pas seulement en l’espèce de la simple administration de l’entité, mais il y a aussi les aspects techniques et technologiques. Et en cela, celui qui a été nommé avait une longueur d’avance sur les autres parce qu’il a une expérience avérée en la matière », a-t-il précisé. S’agissant de la protection des données personnelles des béninois, Wilfried Léandre Houngbédji a rassuré les populations. « La gestion des données à caractère personnel est règlementée par la loi pour s’assurer qu’il n’y a pas d’abus ni de fuite. » a-t-il renchéri.

Sur l’installation de la Délégation Générale au Contrôle et à l’Éthique dans les universités : Wilfried Léandre Houngbédji a souligné ici que les responsables d’université publique comme privée, les enseignants et les étudiants ont accueilli favorablement l’arrivée de cette délégation générale au contrôle et à l’éthique. Selon lui, la finalité est de se rassurer que les enfants vont à l’université pour recevoir l’encadrement qu’il faut. A propos des enseignants qui privilégient les séminaires dans les autres pays que de faire normalement le travail pour lequel ils sont payés au Bénin, le porte-parole les invite à réorganiser leur agenda pour assurer ici avant d’aller ailleurs. S’agissant des grades du CAMES qui ne donneront plus automatiquement droit aux fonctions d’enseignant dans le supérieur public, dont a parlé le chef de l’Etat, le porte-parole du gouvernement rassure. « Il ne s’agit pas que demain le gouvernement organise un nouveau concours d’agrégation pour quelqu’un qui aurait déjà eu son agrégation au CAMES ou bien demande à quelqu’un de reprendre une thèse de doctorat alors qu’il aurait déjà fait sa thèse. L’évaluation supplémentaire dont il parle, ce sont les procès classiques qui ont déjà un peu court mais qu’il faut densifier », a-t-il expliqué.

Entre les lignes : Wilfried Houngbédji est revenu sur le drame de Dassa-Zoumè et a fait le point des actions menées par le gouvernement dans ce cadre. Sur le processus d’inhumation des corps, il a fait savoir que des mesures ont été prises pour assurer la sécurité des corps afin d’éviter que les gens ouvrent les cercueils et manipulent les dépouilles.

Assise Agossa