Célébration de la fête nationale du Japon: Le Bénin exprime sa reconnaissance au peuple nippon

L’Ambassade du Japon en République du Bénin a organisé une cérémonie solennelle pour célébrer la Fête nationale du peuple nippon, le mercredi 22février 2023. C’était à la résidence du diplomate japonais en présence de plusieurs invités de marque.

De quoi s’agit-il : Suspendues depuis février 2020 en raison de la pandémie du coronavirus, les manifestations de la fête nationale du Japon, ont repris avec ferveur. Dans la soirée du mercredi 22 février 2023, l’ambassadeur du Japon a commémoré cette journée pour la première fois depuis son arrivée au Bénin. Cette circonstance qui a réuni bon nombre de personnalité et de diplomate a permis à l’ambassadeur du Japon près du Bénin de faire le bilan des actions menées par son gouvernement.

Cette fête est l’anniversaire de Sa Majesté Naruhito, l’Empereur du Japon qui célèbre ses 63 ans le 23 février 2023. Elle a connu la présence du Secrétaire général du ministère des Affaires Etrangères et de la coopération, Erick Jean-Marie Zinsou qui a témoigné au peuple nippon, la reconnaissance du peuple béninois pour les nombreuses actions entreprises.

Ce qu’en disent les autorités : Après l’exécution des hymnes nationaux des deux pays, l’ambassadeur du Japon, Takahisa Tsugawa a remercié tous les invités qui ont honoré de leur présence à cette fête. Il a ensuite dressé un bilan exhaustif des actions menées depuis sa nomination en décembre 2020. Des actions entre autre qui touchent les populations à la base ; participent au développement des communautés ; facilitent leur accès à l’eau potable ; et aussi, renforcent la coopération entre le Bénin et le Japon sur le plan politique, économique, culturel, sportif et autres. « Les relations entre le Bénin et le Japon ont été très dynamiques ces dernières années. Elles ont été marquées par la conclusion de plusieurs accords de coopération avec l’OIM, l’Unicef, le Pnud et les ONG locales pour le financement des projets au profit de la population béninoise », a-t-il souligné. Le diplomate japonais a remercié le gouvernement béninois et son peuple pour leurs rôles prépondérants dans le sens du renforcement de la coopération entre les deux pays. Pour sa part, le Secrétaire général du ministère des Affaires Etrangères et de la coopération, Erick Jean-Marie Zinsou a transmis les meilleurs vœux de santé et de prospérité du chef de l’Etat, Patrice Talon, à l’Empereur du Japon, puis a salué la coopération fructueuse qui existe entre le Japon et le Bénin. Pour lui, le Japon est un partenaire privilégié en raison des grands efforts permanents qu’il déploie pour le bonheur des populations béninoises. A l’entendre, plusieurs projets sont en cours ou ont été déjà réalisés sur financement japonais entre 2019-2021. Il s’agit entre autre de 176 salles de classe, la construction et l’équipement de l’hôpital d’Allada, la construction des forages dans les départements du Couffo et du Plateau et surtout la construction de l’échangeur de Vèdoko dont le démarrage des travaux sera bientôt effectif. « Notre pays est déterminé à voir aboutir les projets en cours d’exécution et à œuvrer pour un partenariat benino-japonais plus consolidé et plus diversifié », a-t-il conclu.

Assise Agossa