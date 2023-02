Accompagnement et financement des Pme et Pmi au Bénin: La CCI-Bénin signe une convention avec la BIIC

Vues : 4

Echange de document entre le Sg CCI-Bénin et le DG BIIC

La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin a signé, le jeudi 23 février 2023, une convention avec la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC) au profit des petites et moyennes entreprises. La cérémonie de signature a eu lieu au siège de l’institution consulaire entre le Directeur général de la BIIC, Arsène Dansou et le Secrétaire général de la CCI-Bénin, Raymond Adjakpa Abilé.

De quoi s’agit-il : Faciliter l’accès au financement et accompagner les Pme et Pmi repérées dans le cadre du programme « Impulse ». Tel est l’objectif de la signature de cette convention qui vient sceller les visions communes de la CCI-Bénin et de la BIIC-Bénin. Ce programme « Impulse » lancé par la CCI-Bénin vise à accélérer la croissance des entreprises au Bénin. La signature de cette convention qui entre dans le cadre de ce programme permettra aux entreprises d’avoir accès à des financements et servira de tremplin à de nombreuses autres collaborations entre les deux institutions.

Ce qu’en disent les autorités : Pour le SG/CCI-Bénin, Raymond Adjakpa Abilé, l’institution consulaire reçoit ainsi le soutien d’un partenaire de taille pour concrétiser l’ambition de faire de la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin un centre de services dédiés à la croissance des entreprises au Bénin. « Le vrai succès n’est pas la signature, ceci n’est que le premier pas d’un plus grand voyage. Au-delà de sa valeur symbolique, ce que nous faisons mérite d’être inscrit dans l’histoire », a-t-il indiqué. Pour lui, cette convention est pour les entreprises, une première promesse tenue, gage de nombreuses opportunités de financement. Revenant sur l’importance du programme « Impulse », Raymond Adjakpa Abilé dira simplement que « le programme Impulse, c’est penser avec les entreprises, pour les entreprises et pour le développement de l’écosystème entrepreneurial ». Pour sa part, le Directeur général de la BIIC, Arsène Dansou, a souligné que la banque s’est lancée comme défis de pouvoir poser un pas dans l’accompagnement des entreprises d’une façon différente. « Les accompagner en écoutant leur histoire, vivre avec elles leurs difficultés et leur apporter des solutions adaptées à leurs besoins. Notre accompagnement ne sera pas que financier mais également dans la résolution des problèmes que rencontrent les Pme dans la gestion au quotidien », a-t-il laissé entendre. Il a, pour finir, remercié la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin pour avoir accepté ce partenariat qui impactera le secteur des Pme dans son ensemble.

Assise Agossa