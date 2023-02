Université d’Abomey-Calavi: Le transport des étudiants provisoirement suspendu

Vues : 11

Éléonore Yayi Ladékan, Ministre de l’enseignement Supérieur

La ministre de l’Enseignement supérieur, Eléonore Yayi suspend le service transport des étudiants. La décision a été prise à travers une note de service portant suspension provisoire du transport des étudiants par le COUS-AC en date de ce vendredi 17 février 2023. La mesure intervient à la suite des pannes répétitives constatées ces derniers temps sur les bus. « Il a été constaté ces derniers temps que les bus chargés d’assurer le transport quotidien des étudiants du campus d’Abomey – Calavi subissent des pannes répétitives qui pourraient mettre en danger la sécurité des usagers et tiers », a indiqué la ministre Eléonore Yayi dans sa note. L’objectif pour l’autorité ministérielle est de rechercher des solutions plus adéquates au dysfonctionnement dans ce service. La ministre entend mieux appréhender la situation afin de proposer des solutions plus adaptées, le transport des étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi, assuré par le Centre des Œuvres Universitaires et Sociales. Il faut rappeler que ces derniers jours, deux bus des étudiants a pris feu en pleine circulation. Les flammes ont été maitrisées et aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée.

Alban Tchalla