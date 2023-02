Écosystème entrepreneurial : La CCI-Bénin oriente les étudiants de l’ASE

Vues : 6

La Formatrice Mireille Madode s’adressant aux étudiants de l’ASE

Après l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management (ENEAM) et l’Institut Régional du Génie Industriel, des Biotechnologies et des Sciences Appliquées (IRGIB), c’est le tour de African School of Economics (ASE) de bénéficier ce vendredi 17 février 2023 d’une séance d’orientation pour accompagner et faciliter l’insertion ses étudiants sur le marché de travail. Cette formation organisée par la CCI-Bénin à l’endroit de ces jeunes étudiants entre dans le cadre du Résultat 2 « Les jeunes sont rapprochés du marché de l’emploi » du Projet Soutenir l’entreprise.

Les étudiants issus de diverses filières ont été entretenus sur la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI-Bénin), sa vision, son apport dans l’évolution des entreprises et sa mission qui est d’assurer la représentation, la protection et la promotion des intérêts communs des opérateurs économiques. Cette formation animée par la consultante-formatrice-coach d’entreprise, Mireille Madodé a permis aux étudiants de connaitre la posture d’entrepreneur, la structuration d’un projet, la prospection commerciale et bien d’autres notions leur permettant d’entreprendre ou de travailler dans une entreprise. Le doyen des études de l’African School of Economics, Dr Placide Da Cruz, a dit toute sa joie de voir l’institution consulaire s’intéresser à l’avenir des étudiants de l’ASE. « Nous espérons que cette formation puisse leur permettre de se décider d’aller vers l’entreprenariat ou d’être salarié. C’est la première fois que nous bénéficions de cette formation organisée par la CCI-Bénin et nous sommes heureux de la recevoir », a-t-il laissé entendre. Même sentiment de satisfaction chez le doyen des études supérieures de l’ASE, Sam Aguey. « Nous encourageons vivement cette initiative parce que les étudiants sont confrontés à des experts et peuvent clairement faire le choix de leur carrière. Cela va leur permettre de savoir comment s’insérer sur le marché de l’emploi », a-t-il souligné en indiquant que cette formation va encore une fois renforcer le niveau des étudiants qui font déjà des cours d’entreprenariat.

Le « Projet Soutenir l’Entreprise » est une initiative de la CCCI-Bénin, de l’Eurocham financé par l’Union Européenne. Cette tournée d’orientation démarrée depuis le lundi dernier a pris fin ce vendredi 17 février 2023 avec les étudiants de l’African School of Economics (ASE).

Assise Agossa