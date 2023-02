Contrôle et éthique dans l’Enseignement supérieur: Talon installe officiellement les membres de l’organe

Vues : 66

« Rien ne peut vous empêcher d’accomplir votre mission », déclare le Chef de l’Etat

Les membres de la délégation générale au contrôle et à l’éthique dans l’Enseignement supérieur sont officiellement installés dans leurs prérogatives. C’est le président Patrice Talon qui a présidé la cérémonie ce vendredi 17 février 2023 à Cotonou, en présence de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan.

Président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon

Qu’est-ce qui est important : Ils sont au total sept membres siégeant au sein de cette délégation générale au contrôle et à l’éthique dans l’Enseignement supérieur pour un mandat de cinq ans renouvelables. Il s’agit entre autres de : Epiphane Sohouenou (Délégué général), Cyrille Gougbédji (Délégué général adjoint) et comme Délégués : Rose Fiamohe ; René-Xavier Perrin; Norbert Hounkonou; Jules Degila et Kpé Fo-Koku Kpogo. Ces derniers ont été nommés en Conseil des ministres du 25 janvier 2023. La cérémonie de leur installation a connu la présence des cadres et personnalités de la République, des recteurs et vice-recteurs, des directeurs d’écoles et doyens des facultés.

Quelles sont les missions de cet organe : Elle assure le contrôle des enseignements, l’évaluation des enseignants du supérieur et veille à la mise en œuvre et à la qualité des enseignements, y compris les enseignements en ligne puis en assure le suivi et l’évaluation. Elle a également comme pouvoir d’instruire les dossiers de manquements présumés à la discipline, aux règles d’éthique et de déontologie professionnelle dans les écoles supérieures et universités du Bénin et propose les mesures conservatoires ou de sanctions à l’effet de faire cesser ou punir tout manquement aux normes et règles professionnelles, de déontologie ou d’éthique dans l’enseignement supérieur. A en croire la ministre Eléonore Yayi Ladékan, cette nouvelle instance sera dotée des moyens utiles pour la réussite de sa mission, qui est de veiller au respect par les enseignants et les chercheurs, des obligations professionnelles et de la déontologie liée à leur statut dans les entités de formation et de recherche publiques et privées.

Que disent les autorités : Pour Patrice Talon, l’avènement de cet organe sonne l’heure du retour des valeurs dans le secteur de l’Enseignement supérieur au Bénin. « Il est un besoin pressant d’engager l’assainissement des mœurs, de promouvoir la conscience professionnelle et de veiller à la qualité du contenu des enseignements ; le tout afin que l’éthique et la qualité cessent d’être simplement de jolis mots sans contenu réel », a expliqué le Chef de l’Etat. Puisque selon lui, l’enseignant devra savoir transmettre ses connaissances et être d’un professionnalisme irréprochable. Il devra aussi et surtout s’interdire toute relation ou tentative de relation amoureuse avec son apprenant. Consciente de la mission confiée à cet organe, la ministre Eléonore Yayi Ladékan a rassuré de l’entière disponibilité de son département ministériel à répondre promptement et efficacement aux diverses sollicitations des membres de la délégation.

Des instructions du Chef de l’Etat : En leur renvoyant dans leurs prérogatives, le Chef de l’Etat, Patrice Talon a donné des instructions pour l’atteinte ans faille des objectifs fixés. « Avec audace, soyez les instruments du renouveau de l’Enseignement supérieur », a-t-il exhorté. Votre action résolue, poursuit-il, est attendue pour sonner la fin de la routine, de l’incompétence et des déviances professionnelles et comportementales ou pour les faire sanctionner avec la dernière rigueur. Le président de la République a rappelé avec insistance qu’ils doivent veiller à la promotion de comportements vertueux, au contenu des enseignements et au bon comportement des enseignants. « S’il y a des disciplines pour lesquelles les compétences de contrôle ne sont pas encore disponibles dans notre pays, vous avez la latitude de faire appel à des experts étrangers », a-t-il précisé avant d’ajouter : « rien ne peut vous empêcher d’accomplir votre mission ».

Voici les membres de cet organe :

Monsieur Epiphane SOHOUENOU, Délégué général ; Monsieur Cyrille GOUGBEDJI, Délégué général adjoint ;

et comme Délégués :

Madame Rose FIAMOHE ;

Monsieur René-Xavier PERRIN;

Monsieur Norbert HOUNKONOU;

Monsieur Jules DEGILA ;

Monsieur Kpé Fo-Koku KPOGO

Alban Tchalla