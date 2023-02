Vues : 3

Les initiateurs s’entretiennent avec les étudiants de l’IRGIB-Africa

De quoi s’agit-il : La Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI-Bénin) poursuit sa tournée d’orientation des étudiants des universités du Bénin afin de faciliter leur insertion sur le marché du travail. Ce sont les étudiants de l’Institut Régional du Génie Industriel, des Biotechnologies et des Sciences Appliquées (IRGIB) qui ont bénéficié de cette formation, le jeudi 16 février 2023. Cette séance d’orientation s’inscrit dans le cadre du Résultat 2 du Projet Soutenir l’Entreprise de la CCI-Bénin, résultat intitulé : «Les jeunes sont rapprochés du marché de l’emploi ». Les étudiants issus de diverses filières ont d’abord été entretenus sur la CCI-Bénin, sa vision et son apport dans l’évolution des entreprises. Cette formation animée par la consultante-formatrice-coach d’entreprise, Mireille Madodé a permis aux étudiants de connaitre la posture d’entrepreneur, la structuration d’un projet, la prospection commerciale et bien d’autres notions leur permettant d’entreprendre ou de travailler dans une entreprise.

Ce qu’en disent les initiateurs : Selon le Coordonnateur du Programme CCI Qualité, Camarou Dine Rodrigue Bello, le projet « soutenir l’entreprise » est un projet de la CCI-Bénin qui vise à renforcer les capacités des chefs d’entreprise mais également pour les questions d’employabilité et de formation des jeunes du milieu scolaire et universitaire sur les questions liées à l’accès au financement, au marché. Il s’agit aussi de les aider à mieux appréhender le monde de l’entreprise au Bénin. « Grâce à cette formation, vous avez la possibilité de monter vous-même votre entreprise et être votre propre employeur ou travailler pour une entreprise. La CCI-Bénin a pris cette initiative dans le but de donner envie aux jeunes d’intégrer l’écosystème entrepreneurial», a laissé entendre Camarou Dine Rodrigue Bello qui a profité de l’occasion pour présenter brièvement la mission de la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin. Pour le Président de l’IRGIB-Africa, Virgile Ahyi «cette formation qu’offre la chambre du commerce et d’industrie du Bénin aux étudiants, constitue pour eux un apport décisif au savoir-faire. Elle leur permettra de mettre davantage le regard sur certaines notions dont on leur avait parlé dans les différents programmes de leurs cursus comme le veut le Lmd », a-t-il souligné. La formatrice, Mireille Madodé a, pour sa part, salué l’initiative et s’est engagée à accompagner les étudiants afin de les aider à identifier les compétences qui leur permettront de réussir dans la vie professionnelle. La séance qu’elle a animée s’est focalisée sur le développement personnel, l’identification des compétences, la prise de conscience du potentiel des apprenants et ce qu’ils sont capables de faire.

Entre les lignes : Le « Projet Soutenir l’Entreprise » est une initiative de la CCCI-Bénin, de l’Eurocham et financé par l’Union Européenne. La tournée prend fin ce vendredi 17 février 2023 avec les étudiants de l’African School of Economics (ASE).

Assise Agossa