Télévision numérique terrestre : La TNT démarre officiellement avec 16 chaines

Au Bénin, la plateforme de télévision numérique Terrestre (Tnt) sera officiellement lancée le 17 février. C’est une prouesse technologique en matière de télédiffusion qui se fonde sur la diffusion de signaux de télévision numérique à travers un réseau de réémetteurs hertziens terrestres. Cette innovation numérique est une fois encore à l’actif de la de ministre du numérique et de la digitalisation Aurélie Adam Soulé Zoumarou. Ainsi, se traduit la mise en œuvre des projets phares de ce secteur au titre de l’année 2023. Au total, 16 chaînes publiques, privées et étrangères ont été sélectionnées pour le démarrage de cette nouvelle expérience. Il s’agit entre autres de l’Ortb, Bb 24, Ado tv, A+, Hémicycle tv, Golfe tv, Canal 3 Bénin, E-télé, Eden tv, Carrefour tv, Imalè Africa tv, Canal 2 Star (Lc2), Agri TV (privée), Tv5, Tivi5, et France 24.

