Lutter contre l’insécurité: Les engins de deux et trois roues interdits de circulation de 21h à 6h

Le maire de la commune de Matéri dans le département de l’Atacora, Robert Wimbo Kassa, a interdit par arrêté n°64-3/02/MCM-SE-SA en date du 13 février 2023 la circulation des engins à 2 et 3 roues sur son territoire entre 21 heures et 06 heures. C’est dans le souci de lutter contre l’insécurité, le terrorisme que la mairie de Matéri, ville frontalière avec le Burkina Faso, a pris cette décision. Ainsi, sauf pour une urgence, les motocyclistes qui vont circuler pendant les heures proscrites, s’exposeront à la rigueur des autorités. Les déplacements dérogatoires pour des motifs sanitaires impérieux, peuvent être autorisés sur ordre et surveillance des autorités compétentes. Pour l’atteinte de ces objectifs, les chefs d’unité de la police républicaine, les chefs d’arrondissement et les chefs de village ont été instruits à veiller rigoureusement à l’application de cet arrêté.

Il faut souligner que la commune de Matéri a été déjà la cible d’attaques présumées terroristes en 2022.