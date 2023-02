Louis Vlavonou à la suite de sa réélection à la tête du parlement, 9ème législature:  « Je mettrai un point d’honneur pour mériter  votre confiance »

Vues : 17

A la suite de sa réélection à la tête du parlement, 9ème législature, le président Louis Vlavanou n’a pas manqué en premier lieu de saluer le retour des forces de l’opposition au sein de l’hémicycle. « Comme vous vous en doutez, je prends les rênes de la neuvième législature dans un contexte assez spécial. Contexte spécial en ce que le processus électoral de janvier dernier, avec l’ouverture du jeu politique à l’ensemble de la classe politique a favorisé une décrispation de l’atmosphère et a permis que les élections renouent avec la bonne ambiance, la fraternité toujours vécue » a-t-il déclaré dans son discours d’installation. « La peur cette fois-ci a cédé place à la paix d’esprit. Il reviendra largement sur le mot paix. Pour lui ; la paix n’est pas une pure absence de conflit et elle ne se borne pas seulement à assurer l’équilibre de forces adverses ; elle ne provient pas non plus d’une domination despotique, mais c’est en toute vérité qu’on la définit comme œuvre de justice. » Et de poursuivre : « La paix dont nous parlons ne peut s’obtenir sur terre sans la sauvegarde du bien des personnes, ni sans la libre et confiante communication entre les hommes des richesses de leur esprit et de leurs facultés créatrices. La ferme volonté de respecter les autres hommes ainsi que de leur dignité, la pratique assidue de la fraternité sont absolument indispensables à la construction de la paix. Ainsi la paix est-elle aussi le fruit de l’amour qui va bien au-delà de ce que la justice peut apporter. ». Louis Vlavonou a aussi tenu à s’adresser directement aux 28 députés Démocrates qui constituent la force politique de l’opposition dans le nouveau parlement. « Je paraîtrai incomplet, si je faisais une impasse dans mes propos sur la mutation politique qui vient de s’opérer et qui s’est traduite par l’arrivée au sein de notre hémicycle, de nos frères de combat à qui je présente mes très sincères félicitations pour avoir mérité de la confiance de notre peuple à cet instant de notre histoire. Cela implique l’inutilité de ressasser les événements post-électoraux de 2019, 2020 et 2021 » leur a-t-il dit. Il les appelle à regarder ensemble vers l’avenir, la construction du Bénin. « Ne regardons pas constamment dans le rétroviseur. Nous risquons de perdre le gouvernail. Regardons plutôt dans le pare-brise, il est plus large et nous permet de voir plus loin. C’est à ce prix que nous allons construire notre nation » a insisté Louis Vlavonou. « Le moment est venu de donner un contenu sur ce que doit être notre collaboration au sein de l’hémicycle » a-t-il également martelé. Il fera allusion au message du Chef de l’Etat à la Nation le 20 mai 2019 dans lequel il disait en substance : « Le parlement doit, au nom du peuple, voter des lois qui renforcent la démocratie et soutiennent le développement socioéconomique, procéder au contrôle méthodique et rigoureux de l’action du gouvernement pour l’amener à faire mieux et toujours plus au service de l’Etat et des populations. ». Pour Louis Vlavonou, « Ceci devrait bien être notre boussole pour cette législature d’ouverture et de transition qui raffermit les acquis et les changements positifs engrangés jusque-là mais aussi qui nous permet de conduire résolument notre pays vers de biens meilleurs horizons. »

Christian Tchanou