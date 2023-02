Festival International des Arts du Bénin (FInAB) : Luc Atrokpo et le Ministre Oswald Homeky aux côtés des acteurs culturels

Les activités de la première Édition du Festival International des Arts du Bénin (FInAB) ont été lancées le mardi 14 février 2023 à la plage de Fidjrossè à Cotonou. Le Ministre Oswald Homeky et le Maire Luc Sètondji Atrokpo étaient aux côtés des acteurs culturels et du promoteur Ulrich Adjovi pour le rayonnement de la culture ainsi que la promotion des talents béninois. L’évènement a démarré par la cérémonie de récompense des différentes personnes ayant marqué l’histoire des arts du pays. Entre la chanteuse Angélique Kidjo, représentée pour l’occasion par son frère, le chanteur Sagbohan Danialou ou encore la danseuse Rachelle Agossou, les artistes béninois ayant marqué leurs domaines se sont succédés sur la scène du FinAB pour recevoir leurs trophées. Après ce cérémonial, l’évènement a dévoilé les stands de son marché des arts.

You cannot copy content of this page