Élection du bureau du Parlement, 9ème législature: Robert Gbian opte pour la promotion d’un autre cadre BR

L’honorable Robert Gbian, élu sur la liste Bloc Républicain (BR) dans la 7ème Circonscription électorale composée des Communes de Sinendé, Nikki, Bembèrèkè et Kalalé, ne fait pas partie des membres du bureau de l’Assemblée nationale 9ème législature, nouvellement élus. Pour rappel, il fut Deuxième Vice-président de l’Assemblée nationale sous la 7ème législature puis Premier Vice-président de l’institution au cours de la 8ème législature après la démission de Mariama Chabi Talata Zimé Yérima alors qu’il occupait le poste de Deuxième Vice-président. Au début de la 9ème législature, le député Robert Gbian que beaucoup voyait à la tête du Parlement, a simplement préféré laisser un autre jeune du Bloc Républicain (BR) faire l’expérience du bureau de l’institution au poste de Premier Vice-président. Pour des raisons politiques et stratégiques il a été convenu que la présidence du Parlement revienne à l’Union progressiste le Renouveau. Le général GBIAN n’ayant donc pas obtenu le graal comme l’aurait souhaité sa chapelle politique et les militants BR, a fait l’option de laisser siéger au Bureau du parlement un plus jeune député afin de lui donner l’opportunité de vivre cette expérience également. Il est heureux de céder sa place après 8 ans d’expérience. Il est conscient que le travail parlementaire peut se faire en tant que simple député. Cette humilité de l’homme est une marque de grandeur. Ainsi, de commun accord avec le parti, le choix a été porté sur la personne de Barthélémy Kassa. Tout en félicitant le bureau en général et le président Louis Gbèhounou Vlavonou en particulier pour sa réélection à la tête de l’institution, le député Robert Gbian, a donné son appréciation sur la législature qui démarre. (Lire ci-après l’intégralité de sa déclaration après l’installation des députés et l’élection du bureau)

Député Robert Gbian

« D’abord, je tiens à féliciter le nouveau président de l’Assemblée et les autres membres du bureau élus. Nous sommes fiers d’être Béninois et notre fierté est d’autant plus grande que depuis la 7ème législature, j’ai le privilège d’être l’un des acteurs des différentes réformes politiques et structurelles entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon avec l’appui de la représentation nationale. Cette législature qui démarre, la 9ème depuis la Conférence des forces vives de la Nation en février 1990, bientôt 33 ans, ne manquera pas de jouer sa partition comme les précédentes pour que le Bénin demeure un bel exemple de démocratie en Afrique et dans le monde. Les lois que nous prendrons et les autres activités que nous mènerons viseront avant tout le bien-être du peuple béninois que nous représentons. Au cours de la 8ème législature, nous étions 83 députés élus. Désormais, nous sommes 109 députés dont 29 femmes, une première dans l’histoire politique de notre pays. Sans aucun doute, c’est une belle preuve que les réformes politiques menées depuis l’avènement du régime de la rupture portent bien leurs fruits. Enfin, je voudrais passer par ce canal pour réitérer mes remerciements à tous ces électeurs qui nous ont fait confiance en nous choisissant parmi d’autres candidats aux législatives du 8 janvier dernier en général et en particulier aux militantes et militants du parti Bloc Républicain du Bénin et de la 7ème Circonscription électorale pour leur engagement militant »

Propos recueillis par Fidèle KENOU