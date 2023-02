Écureuils du Bénin : Gernot Rohr, futur successeur de Moussa Latoundji

Vues : 18

Gernot Rohr

Longtemps sans sélectionneur titulaire, les Ecureuils du Bénin vont désormais être conduits par Gernot Rohr. C’est ce qu’a décidé le comité exécutif de la Fédération béninoise de football lors de sa réunion tenue le mardi 14 février 2023. Rien n’a encore filtré sur le montant qui est proposé au technicien Franco-allemand même si les informations persistantes annoncent sa signature dans les tous prochains jours après que le ministère aura validé le choix.

A préciser que Gernot Rohr était à la tête de l’encadrement technique du Nigéria de 2016 à 2021. A la tête des Super Eagles, il les a qualifiés à la Coupe du Monde 2018 ainsi qu’à la CAN 2019 où ils ont fini à la 3ème place. Avant de servir le Nigéria, Gernot Rohr a gardé les Etalons du Burkina Faso de février 2015 à décembre 2015. Il était également à la tête du Ména du Niger (septembre 2012 à octobre 2014) ainsi que des Panthères du Gabon (2010 à 2012) qu’il a mené en quarts de finale de la CAN 2012. C’est donc sur lui que Mathurin de Chacus et son équipe ont jeté leur dévolu. Et selon les informations, ils en ont déjà fait la proposition au ministère qui ne va pas tarder à valider.