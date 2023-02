9ème législature de l’Assemblée Nationale: L’He Michel Sodjinou, Un démocrate à redécouvrir

Vues : 142

Il a conduit avec dextérité la liste du parti les Démocrates aux élections législatives du dimanche 8 janvier 2023 dans la 19ème circonscription électorale, regroupant les communes de Porto-Novo, Sèmè-Podji, Adjarra et les Aguégués.

Pour qui connaît la logique électorale dans la19ème circonscription électorale, il faut alors tirer un grand coup de chapeau au coordonnateur du parti Les Démocrates. En effet, il a réussi à battre sans grand moyens, les deux plus grands partis au pouvoir, UPr et BR dans la quasi-totalité des bureaux de vote à Porto-Novo et à Sèmè-podji, les deux communes pourvoyeuses de voix dans la 19ème circonscription électorale.

L’honorable Michel François Oloutoyé SODJINOU installé dimanche dernier député de la 9ème législature n’est pas qu’un politique. Qui est donc cet homme qui a su défendre les valeurs du logo de la flamme allumée dans la 19ème circonscription électorale ? C’est vraisemblablement la question que se posent certains béninois, curieux de connaître les nouveaux représentants du peuple.

Le député Michel François Oloutoyé SODJINOU est un administrateur d’entreprise ayant plus de 30 ans d’expériences à son actif. A ce titre, il est un meneur d’hommes, un chef d’équipe, une qualité qu’il a mise au service de son parti les Démocrates lors des dernières élections législatives dans sa circonscription électorale. Michel Sodjinou est titulaire d’un ‘’Master In Business Administration’’ option ‘’gestion des entreprises’’ obtenu en 1996. C’est donc un érudit en administration des entreprises et la gestion des ressources humaines qui a reçu l’onction des électeurs de la 19ème circonscription électorale pour siéger au sein de la 9ème législature. L’honorable Michel Sodjinou est également détenteur de deux ‘’Bachelor of science’’, l’un en option ‘’gestion des ressources humaines’’ obtenu en 1996 et l’autre en option ‘’anglais’’ obtenu en 1982. De 2013 à 2016, il occupa le poste de Directeur des établissements privés au Ministère des enseignements maternel et primaire et de 1982 à 1990, il fut professeur d’anglais au Lycée Béhanzin de Porto-Novo.

Il ne fait l’ombre d’aucun doute que ce background lui permettra de représenter valablement et de défendre la voix des sans voix, les intérêts du peuple, qui à travers les populations de Porto-Novo, Sèmè-podji, Adjarra et des Aguégués ont massivement porté leur choix sur lui.

Profitant de la cérémonie d’installation, l’élu du peuple a réitéré l’engagement aux respects des idéaux du parti LD. Il a aussi promis travailler de concert avec ses pairs pour la restauration de la démocratie béninoise. « Nous, vos élus “Les Démocrates”, ne trahirons point les idéaux que notre parti et nous, défendons, et qui vous ont convaincus à voter pour nous. Nous promettons redonner, ensemble avec vous, tout son prestige à notre démocratie, malmenée depuis 7 ans. » a-t-il laissé entendre.

Fidèle KENOU