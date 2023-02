9ème législature de l’Assemblée nationale: Abdou Akim RADJI, un député Tchigan

Vues : 157

Le secret de la victoire du parti Les Démocrates (LD) aux législatives du 8 janvier 2023 dans la 19ème circonscription électorale réside quelque part dans la constitution intelligente de la liste LD. Si le premier titulaire est ‘’goun’’, les responsables du parti ont fait un bon casting en positionnant un ‘’yoruba’’ au poste de deuxième titulaire. L’honorable Abdou Akim RADJI officiellement installé ce dimanche 12 février 2023, député de la 9ème législature est désormais le porte-voix des ‘’yorubas’’ de la 19ème circonscription électorale. Les électeurs ont bien compris le message de son positionnement par le parti, c’est ce qui a sans nul doute milité en faveur de sa brillante élection au terme du scrutin.

En effet, compte tenu des velléités et autres intrigues sur le terrain politique avec l’armada de personnalités politiques et surtout les gigantesques moyens déployés par les partis au pouvoir, personne ne pouvait imaginer que ‘Akim color’ pouvait s’en sortir. Certains de ses détracteurs juraient même qu’il allait mordre la poussière. Fort heureusement, l’homme propose, Dieu dispose. Avec les nombreuses expériences politiques acquises aux côté de feu Moucharaf GBADAMASSI et surtout du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), il a réalisé l’exploit de se faire élire député dans la 19ème circonscription électorale.

Qui est réellement Abdou Akim RADJI ?

A Porto-Novo et ses environs, Abdou Akim RADJI est bien connu comme l’ancien chef d’arrondissement qui libère les demandes de légalisation instantanément. Ancien membre du conseil municipal de la ville de Porto-Novo, il a occupé le poste de Chef du 1er arrondissement de Porto-Novo de 2008 à 2020. Il faut dire que le début de l’expérience en décentralisation et en gouvernance à la base de l’actuel député remonte à 2003. De 2003 à 2008, Abdou Akim RADJI faisait ses premières armes dans la gouvernance locale en tant que conseiller municipal à Porto-Novo. Fort de son amour pour le développement à la base, il suivit et obtint le diplôme en Décentralisation dans l’espace francophone à l’Université Jean Moulin 3, France.

Par ailleurs, l’honorable Abdou Akim RADJI est un passionné du monde des affaires. Il excelle depuis plusieurs années dans les affaires précisément en négoce international, en acquisition et cession de domaines, en imports et exports. L’honorable Abdou Akim RADJI a puisé de son expérience de la vente et du commerce, la force de l’esprit et le courage. Ces qualités lui seront utiles dans sa nouvelle mission de représentation, de vote de la loi et de contrôle de l’action gouvernementale.

A l’occasion de son installation officielle l’honorable Radji dit avoir pris la mesure de sa mission et promet à ses mandants de ne pas trahir leur confiance, et de travailler avec ses collègues députés LD pour la restauration de la Démocratie et de l’État de droit au Bénin.

Fidèle KENOU