Mise en route de la 9ème législature et élection du bureau: Vlavonou à nouveau plébiscité à la tête du parlement 

(Une prime à la loyauté et à la fidélité aux idéaux de la mouvance)

Les pronostics et plusieurs sources discrètes annonçaient déjà son retour à la tête du parlement pour le compte de la 9ème législature. Si cela s’est davantage confirmé, 48h plutôt avec la démission du député Joseph Djogbénou, l’autre grand favori au perchoir dont le nom circulait aussi, Louis Vlavonou devrait attendre jusqu’au vote de ce dimanche pour s’en rassurer. Et c’est fait. Le président sortant du parlement est plébiscité au même poste par 77 députés sur les 109 installés ce dimanche. Il a avait en face une députée du parti Les Démocrates Orou Tama Viviane qui n’a obtenu que 30 voies sur un total de 107 députés votants.Louis Vlavonou rempile ainsi pour avoir sans doute convaincu ses autres collègues députés de la mouvance sur la nécessité de continuer avec lui. On lui décerne surtout un travail bien fait et une présidence remarquable tout au long des quatre dernières années. Sa grandeur d’esprit et son style de gouvernance du parlement seraient aussi des atouts qui auraient joué en sa faveur avec la bénédiction, dit-on du premier patron de l’exécutif, Patrice Talon, auprès de qui, il force toujours admiration et respect. Ce colonel des Douanes à la retraite aura-t-il la même aisance et étoffe pour conduire une 9ème législature dans laquelle figurent 28 députés de l’opposition ? D’aucuns estiment que tous les obstacles éventuels qui pourraient perturber la nouvelle mandature ont été analysés et jaugés de fond en comble au niveau de la famille politique au pouvoir avant de réitérer la confiance à Louis Vlavonou.

Christian Tchanou