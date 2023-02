Suite au décès de son père René Derlin-Zinsou: Boni Yayi console Lionel Zinsou

L’ancien président Boni Yayi a rendu visite à son ex-ministre, Lionel Zinsou ce jeudi 9 février 2023. Cette visite intervient à la suite du décès de son père, Professeur René Derlin-Zinsou, décédé le dimanche dernier à l’âge de 97 ans. Occasion pour le président Thomas Boni Yayi, de lui adresser ses vives et sincères condoléances. Avant de prendre congé de son ancien collaborateur, le président Boni Yayi a signé le cahier de condoléances tout en lui promettant d’être présent à ses côtés lors des obsèques de l’illustre disparu dans la mesure du possible.

