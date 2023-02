Programme élargi de vaccination au Bénin: Les membres de la Fondation PEV en Assemblée générale

Vues : 7

Au cours des travaux…

« La Fondation PEV Bénin, quel avenir ? ». C’est le thème autour duquel se déroule ce vendredi 10 février 2023 à Cotonou, l’Assemblée générale statutaire de la Fondation pour le programme élargi de vaccination (PEV). La tenue de cette Assemblée générale intervient 3 ans après la pandémie de la covid-19. Cette pandémie, selon le président de la Fondation, Dr Safiou Raimi Osseni, a affaibli l’engagement et la disponibilité des membres. Or, la vaccination est un moyen efficace de prévention et de protection contre les maladies qui décimaient les enfants surtout à bas âge. C’est pourquoi, les membres de la Fondation réitèrent leur engagement à rester aux côtés du ministre de la santé afin de sauver la vie à beaucoup d’enfants. En procédant à l’ouverture des travaux de ces assises, le représentant du ministre de la santé, Dr Ali Imorou Bachabi, a adressé ses remerciements et a félicité les membres de la fondation. La vaccination pour lui, est un bien public et la Fondation PEV contribue de façon pertinente à la prise de décision gouvernementale. Au nom du ministre, il s’est réjoui de la fonctionnalité et de la vitalité de ladite fondation. « Je vous exprime toutes mes gratitudes des efforts consentis pour la vaccination au Bénin », a-t-il dit. Au cours des travaux de cette Assemblée générale, le rapport d’activité pour la période 2018-2022, a été adopté suivi de l’élection des 17 nouveaux membres du Conseil d’administration de la Fondation. Il faut dire que pour une reprise optimale de leurs activités après la covid-191, les membres de la Fondation entendent mettre un comité ad’hoc de revue des objectifs de la Fondation et la formulation de nouvelles orientations adaptées aux multiples défis à relever dans les années à venir. Organisation de la société civile, la Fondation PEV Bénin, est une initiative lancée en 1995 en vue de pérenniser les acquis des interventions vaccinales dans le pays.

Alban Tchalla