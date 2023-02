Prison civile de Cotonou et de Misserété : Joël Aïvo et Reckya Madougou privés de visites  

Vues : 28

Madougou Aivo et Reckya Madougou

Ce que vous devriez savoir : Les nouveaux députés de l’opposition élus pour siéger au parlement de la 9ème législature ont été refoulés dans l’après-midi du mercredi 08 février 2023 à la porte de la prison civile de Cotonou lors de leur visite au Professeur Joël Frédéric Aïvo emprisonné depuis bientôt 2 ans. Après cette déconvenue, deux membres de la coordination du parti LD se sont rendus à Misserété pour partager quelques minutes de réconfort avec l’ancienne ministre Reckya Madougou. Là encore, ils ont été refoulés par les responsables du pénitencier. Il a été expliqué aux visiteurs dont l’ancien ministre Alassane Tigri également directeur de cabinet de l’ancien président Boni Yayi et Nourénou Atchadé Vice-président du parti, que toute visite à l’ancienne ministre est dorénavant conditionnée à la présentation d’une autorisation dûment signée par le procureur spécial, Mario Metonou.

Quelle est la version de l’administration pénitentiaire : Lorsque le professeur Aïvo a saisi par écrit l’administration pénitentiaire à cet effet, il lui a été répondu par courrier en date du 07 février 2023 : « cette visite ne peut pas être autorisée pour la simple raison que depuis le 17 mars 2020, le ministère de la justice a suspendu pour cause de COVID 19, les visites dans tous les établissements pénitentiaires du Bénin ». Elle indique avoir juste demandé de se rapprocher du Procureur Spécial pour obtenir un permis de visite. Une démarche a été suggérée parce que les visites ne sont pas autorisées dans tous les établissements pénitentiaires du Bénin. Selon le régisseur de la maison d’arrêt de Cotonou, les possibilités données aux détenus c’est de recevoir des colis et ou des vivres de leurs parents au poste de Police sous la surveillance et le contrôle des agents pénitentiaires, tous les mercredis, samedi et dimanche.

Entre les lignes : L’article 33 de la section III du décret portant régime pénitentiaire en République du Bénin stipule que « nulle visite de la prison autre que celles des autorités judiciaires n’est autorisée sans permis de visite ». L’article 34 souligne que les permis peuvent être délivrés « par le juge d’instruction pour les prévenus placés par lui sous mandat de dépôt, par le procureur général pour les détenus en instance de passer devant la Cour d’Appel ou la Cour d’Assises, par le sous-préfet pour les détachements pénitentiaires, ou par le ministre de la justice, dans les cas non prévus aux alinéas précédents ».

Assise Agossa